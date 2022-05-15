"Путин должен столкнуться с длительным поражением": Британия настаивает на немедленном предоставлении Украине артиллерии

Лиз Трасс заявила, что страны НАТО должны немедленно предоставить Украине артиллерию, обучение и необходимый опыт.

Страны НАТО договорились продолжать поддерживать Украину, чтобы помочь ей вытеснить Россию.

Об этом заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс после встречи министров иностранных дел НАТО в Берлине в воскресенье, 15 мая, пишет BBC.

«Путин должен столкнуться с длительным поражением в Украине, Россию нужно сдержать, и такая агрессия никогда не должна повторяться… Союзники должны поддержать переход Украины на стандартное оборудование НАТО, немедленно предоставив артиллерию, обучение и необходимый опыт», — отметила Трасс.

Она также отметила, что НАТО должно придерживаться политики открытых дверей.

"Политика открытых дверей НАТО имеет важное значение, и если Финляндия и Швеция решат подать заявку на вступление, очевидно, что они укрепят Альянс и европейскую безопасность в целом", — сказала Трасс.

Напомним, что Великобритания 4 мая расширила список ограничительных мер в отношении России и ее граждан за агрессию против Украины. Новые санкции будут означать, что российские предприятия больше не смогут извлекать выгоду от британских бухгалтерских, консультационных и PR-услуг мирового класса, на которые приходится 10% российского импорта в этих секторах.

Министр по вооруженным силам Британии заявил, что Украина может вполне легитимно атаковать объекты в России

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