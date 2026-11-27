Российские войска / © Associated Press

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Командование группировки войск РФ «Восток» требует от командиров 5-й и 36-й общевойсковых армий любой ценой улучшить положение российских войск на Запорожском и Днепропетровском направлениях. Причиной стали разногласия между докладами о якобы достигнутых успехах и реальной ситуацией на фронте.

Об этом сообщило партизанское движение «АТЕШ» со ссылкой на своего агента из штаба российской группировки.

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Провалы на фронте: командование РФ давит на военных из-за отсутствия продвижения

По данным движения, давление усилилось на руководство 127-й мотострелковой дивизии 5-й армии, а также 37-й и 64-й отдельных мотострелковых бригад 36-й армии. От их командования требуют обеспечить продвижение в ближайшие недели.

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Как утверждает агент АТЕШ, высшему руководству РФ уже доложили о якобы выходе российских подразделений к окрестностям определенных населенных пунктов, хотя фактически военные до сих пор не достигли этих позиций. В частности, речь идет про:

Новониколаевку в Запорожской области;

Покровское в Днепропетровской области.

Однако, по информации АТЕШ, на самом деле российские подразделения находятся на расстоянии более 30 км от Новониколаевки и более 20 км от Покровского.

«Сверху требуют немедленно устранить разногласия между отчетами и картой. В войсках теперь срываются на командирах дивизий и бригад — открыто предупредили: если не будет продвижения в ближайшие недели, ваши командиры взводов и рот сами пойдут на штурмы, а в отношении комбригов будут приняты жесткие кадровые решения», — цитирует своего агента партизанское движение.

В АТЕШ отмечают, что продолжают следить за ситуацией внутри российской группировки «Восток» и передавать полученную информацию Силам обороны Украины.

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Война в Украине — какая ситуация на фронте

Напомним, российская армия продолжает нести значительные потери в войне против Украины. Ранее мы сообщали, что в России массово меняют статус погибших военнослужащих на «без вести пропавших». Такой подход позволяет скрывать настоящие масштабы потерь армии РФ. По данным расследования, речь идет о сотнях тысяч российских военных, судьба которых остается неизвестной или чьи смерти не отражены в официальной статистике.

В то же время, российское наступление в 2026 году не принесло Кремлю ожидаемых территориальных достижений. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обратил внимание на значительные человеческие потери российской армии, не отвечающие результатам ее наступательных действий. По его словам, российские войска ежемесячно теряют десятки тысяч военнослужащих, однако это не обеспечивает существенного продвижения на фронте.

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