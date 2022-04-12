"Путин думал, что мы сдадимся": жительница Ирпеня рассказала, как пережила месяц российской оккупации (фото)

"Путин думал, что мы сдадимся": жительница Ирпеня рассказала, как пережила месяц российской оккупации (фото)

Женщина после освобождения Ирпеня от россиян целует хлеб.

70-летняя жительница Ирпеня почти месяц прожила под российской оккупацией и через несколько дней после освобождения украинскими защитниками населенного пункта рассказала о пережитом.

С женщиной пообщалась американская журналистка Лорел Чёр.

"Мы встретили Лиду в ее доме 6 апреля, через несколько дней после освобождения Ирпеня. Волонтеры дали ей свежеиспеченный хлеб. Она поднесла батон к лицу и глубоко вдохнула, улыбаясь от аромата. Лида, которой 70, живет сама.

Вскоре после того, как Россия начала вторжение в Украину, дети приехали за ней на авто, но были вынуждены развернуться, когда российские солдаты обстреляли их. Ее дети возвращались пешком; Лида настаивала на том, чтобы остаться", – говорится в сообщении.

Пожилая женщина прожила почти месяц под российской оккупацией. Она делилась припасами с другими соседями, которые также не смогли уехать из-за оккупации. По ее словам, выходить на улицу было слишком опасно, поэтому они проделали дыры в своих заборах.

"Не было ни воды, ни электричества. К счастью, был колодец. Было холодно", — рассказала женщина.

Как отмечается, солдаты РФ дважды приходили к женщине домой, ища пищи и лекарства. Звуки взрывов были неизменными.

"Обязательно пишите правду. Не жалейте этого монстра Путина. Он думал, что мы сдадимся, но мы никогда не сдадимся", — подытожила жительница Ирпеня.

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