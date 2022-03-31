Путин еще не хочет прекращать войну и встречаться с Зеленским, потому что "не созрели условия" — премьер Италии

По словам Драги, глава Кремля сказал о небольших шагах в переговорах.
Премьер Италии Марио Драги рассказал о результатах своего вчерашнего телефонного разговора с российским президентом Владимиром Путным и сообщил, что глава Кремля пока не намерен прекращать войну в Украине и встречаться с Владимиром Зеленским.
Об этом он рассказал журналистам 31 марта, пишет издание "Sky Italia".
По словам Драги, на вопрос, когда ожидается прекращение огня в Украине, даже временное, Путин сказал, что "условия не созрели".
Также в разговоре с премьером Италии глава Кремля заявил, что время для встречи с президентом Украины еще не наступило.
"Ответ Путина заключался в том, что время еще не наступило, участникам переговоров нужно продолжить переговоры. Путин отметил, что, по его мнению, в переговорах есть небольшие шаги вперед, и фактически позиции двух сторон по разным вопросам несколько сблизились. Я очень осторожно отношусь к этому, потому что все еще много скептицизма, и нам нужно говорить о фактах", – подытожил Драги.
Относительно вопроса расчетов за газ в рублях, глава итальянского правительства сказал Путину, что европейские компании будут продолжать платить в евро или долларах.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 36-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.
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