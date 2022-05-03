Путин еще не определился с судьбой Донбасса – руководитель военной разведки Украины

По данным украинской разведки, Путин окончательно не решил, что делать с Донбассом.

Президент России Владимир Путин единолично решает, что делать с Донбассом, однако окончательного решения он пока не принял.

Об этом начальник ГУР Министерства обороны Кирилл Буданов рассказал в интервью НВ.

По его словам, Путин не принял окончательного решения, пытаться ли ему принять так называемый Донбасс в состав России или оставлять его какой-то третьей территорией.

"Однако определенные шаги уже сделаны. Среди них самый главный — переход кураторства (над проектом "ЛДНР" — ред.) от Суркова (Владислав Сурков отвечал за зарубежные территории), к первому заместителю главы администрации президента РФ Сергею Кириенко. Это непосредственное руководство из Кремля. Это никакое не руководство зарубежными территориями. Они готовятся к данным процессам, но окончательного решения еще нет", — говорит Буданов.

Буданов считает, что данное решение будет зависеть от многих факторов.

"Во-первых, им нужен весь Донбасс. Потому что даже для больного ума будет нелегитимно, когда одна часть Донбасса под контролем пока у них, а другая нет. Им нужен весь Донбасс, чтобы номинально сказать, что народ Донбасса избрал свой путь", – отметил он.

Напомним, руководитель военной разведки Украины назвал причины, почему Россия провалила наступление на Киев.

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