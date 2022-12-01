"Путин — это буратинко": Арестович объяснил, почему главе Кремля не удается запугать украинцев террором

Арестович уверен, что у украинцев для победы есть все, кроме средств.

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что российскому президенту-диктатору Владимиру Путину не удается сломать украинцев, потому что мы несокрушимы. По его словам, "единственное, что нас может победить – это внутренние споры".

Об этом он сказал в разговоре с российской журналисткой Юлией Латыниной.

"Путин ничего не умеет. Сталин — это "черный демон", убив миллионы десятки людей. Путин — это буратинко. Все, что он умеет — это обманывать русский народ. Но заслуги ли Путина? Это была еще машина советской пропаганды, принципы которой 6 млрд уходит на российскую пропаганду.В Чечне во время первой и второй войны был сплошной террор.Ну и что?Пока они не перекупили Кадырова, который сам терроризирует "свое" население. Вся российская машина не справлялась с этим. В Украине такой сценарий не проходит", – отметил он.

По мнению Арестовича, "самым слабым местом украинцев есть сами украинцы. Единственное, что нас может победить — это внутренние споры. Но на этой войне мы и этот урок усвоили. И это нам уже не угрожает. У нас есть все. Только не хватает средств" .

Путин надеется, что террор заставит украинцев выйти на протесты против власти

Российские террористы от 10 октября массированно обстреливают Украину ракетами. За это время Россия семь раз атаковала украинские города. Оккупанты пытаются уничтожить нашу энергетическую инфраструктуру, чтобы оставить украинцев без тепла и электричества. Как считают эксперты, таким образом, Путин хочет заставить украинцев выйти на протесты против власти.

К слову, министр обороны Алексей Резников сообщил, что за 9 месяцев войны Россия нанесла более 16 тысяч ракетных ударов по Украине. 97% ракетных ударов пришлись именно на гражданские объекты. оккупанты уничтожают жилые дома, транспортную и энергетическую инфраструктуры.

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