"Путин фатально просчитался и получит второе рождение Украины" — Кучма

Путин просчитался в преступных планах и вместо уничтожения украинского государства, как он того хотел, получит второе рождение Украины.

Об этом сказал Леонид Кучма, второй президент Украины, в интервью BBC News Украина.

"Мне кажется, что на самом деле, если говорить об эмоциональной составляющей, Путин сегодня хотел бы, чтобы все, как в сказке, как-то отвертелось, как-то отыгралось назад. Чтобы 24 февраля как будто не было. Ведь блицкриг провалился, причем провалился в результате рокового просчета" Путина. Именно так – это был роковой просчет в преступных планах, а не какая-то там невинная "ошибка", о которой говорят те, кто хочет "сохранить лицо" Путину. Поздно. Не открутишь, не сохранишь", — объяснил Кучма.

По его словам, после провального полномасштабного наступления Путин и его ближайшее окружение хотят, прежде всего, сохранения своей власти, гарантии того, что российское государство фактически останется их собственностью.

"Для этого нужно, чтобы не пошатнулась основа режима. Чтобы российский обыватель с манией величия получил свою порцию наркотика, который создает ту самую виртуальную реальность, где он чувствует себя обладателем мира и героическим победителем", — добавил Кучма.

Бывший президент объясняет, что власти РФ будут представлять россиянам любое разрушение Украины как "победу" и будут выдаваться за "демилитаризацию".

"Путин хотел уничтожение украинского государства, а получит он наше второе рождение. Именно по этому пути мы сегодня идем — путем утверждения единой украинской нации, которая осознала себя и готова драться за собственную идентичность", — подчеркнул Леонид Кучма.

В то же время он подчеркнул, что залог победы Украины – это единство народа, армии и власти. По его словам, этакая "украинская триада", которую не преодолеет даже ядерная триада РФ.

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