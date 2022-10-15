Путин годами пытался отказаться от западных технологий: секретный аудит Генпрокуратуры РФ

Издание Bloomberg ознакомилось с аудитом Генпрокуратуры РФ за апрель 2021 года.

Президент Владимир Путин на протяжении многих лет пытался снизить зависимость оборонно-промышленного комплекса России от импорта важных компонентов и технологий. Однако эти попытки потерпели крах из-за введения западными странами санкций.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на секретный аудит Генеральной прокуратуры РФ.

По данным аудита, в России с 2019 года была введена программа с конкретными целями, чтобы сократить ее зависимость от западных поставок до 2025 года — от радаров до передовых подводных лодок до систем противоракетной обороны. Но внутренняя проверка плана за 10 месяцев до вторжения Путина в Украину обнаружила, что он не выполнен почти по всем показателям.

По информации одного из европейских чиновников, включая тех, кто знаком с аудиторским отчетом, подтверждается длительная борьба российских компаний и министерства торговли за отказ от запчастей, поставляемых странами-членами НАТО и Украиной. Одна из российских программ исследования прямо предупреждала, что государственная программа оборонных закупок может потерпеть поражение в условиях более жесткого режима санкций.

Дефицит современного оружия заставил Россию полагаться на образцы советской эпохи, многие из которых менее точны и надежны.

Bloomberg ознакомился с 20-страничным аудитом Генпрокуратуры РФ, датированным апрелем 2021 года. По данным документов, Москва пыталась осуществить импортозамещение 177 058 компонентов, используемых в 278 типах военной техники. В частности планировалось отказаться от 640 компонентов украинского производства.

Только в 2020 году Россия надеялась найти замену 18 047 компонентам для 43 типов техники, но удалось заменить только 3 148 позиций. На импортозамещение для легких многоцелевых вертолетов Ка-226.80 было выделено более 230 млн рублей, хотя они даже не входили в государственную программу закупок вооружений. Производство аналоговых электронных компонентов с нуля даже не началось: из запланированных 4148 различных компонентов ни один не увидел свет.

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В том же году Москва смогла наладить стратегическую поставку запасных частей для более трети из 7244 проектов, которые она предусматривала. Из 484 проектов, направленных на изменения цепей снабжения, только пять достигли прогресса.

Как говорится в документе, в 2020 году были достигнуты лишь ограниченные успехи – реализовано импортозамещение небольшого количества оборудования для радио- и лазерной разведки.

В 2021 году ситуация не улучшилась. Контракты на миллиарды рублей с российскими научно-исследовательскими институтами и компаниями были сорваны, а из-за отсутствия должного контроля при производстве российских аналогов тайно использовались зарубежные компоненты.

Аудит также подчеркивает, насколько европейские компании внесли вклад в запасы оружия Кремля на протяжении многих лет, в том числе после того, как Путин аннексировал Крым в 2014 году.

Отчет за 2021 год также разоблачил следующие провалы:

система противоракетной обороны "Нудоль" — поставлено 1548 задач по замене комплектующих, но выполнено всего 0,3%, а импортозамещение 30 комплектующих на отечественные аналоги даже не началось;

Радиолокационные станции дальнего предупреждения "Небо-СВУ" и "Небо-УМ" — работы по замене иностранных комплектующих отечественными аналогами не начинались, планы по импорту запчастей выполнены на 20% и 0,7% соответственно;

береговой комплекс радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" — по крайней мере, 111 компонентов были из стран ЕС и НАТО и нуждались в замене, но разработка отечественных соответствий не началась.

Совершенно не были выполнены цели по импортозамещению в отношении:

атомных подлодок типа "Ясень" и "Акула";

бомбардировщиков ТУ-22М3, истребителей-бомбардировщиков Су-34, а также нескольких типов ракет, включая управляемую ракету ПВО 9М96;

самолетов Ил-96;

фрегатов класса 22350;

зенитных ракетных комплексов Бук-М3;

ударных вертолетов Ка-52К;

беспилотников "Форпост".

По оценке одного из европейских чиновников в России ожидается дальнейшая деградация техники и ее вооруженных сил. Некоторые из самых передовых видов вооружений России полностью зависят от иностранных компонентов: крылатые ракеты, бомбардировщики ТУ-22, ПЛ, системы противовоздушной обороны.

Напомним, международные санкции создали в России дефицит необходимой для ее военно-промышленного комплекса микроэлектроники.

Заместитель министра финансов США Уолли Адеем заявил, что Россия не может получить доступ к передовым технологиям и западным финансовым системам, что тормозит способность российской оборонной промышленности производить оружие, а также заменять то, которое было уничтожено во время войны.

В России также готовят наказание для военных обозревателей "за дискредитацию спецоперации" в Украине.

Из-за коррупции в армии и плохой логистике, российские мобилизованные военные плохо оснащены и вынуждены самостоятельно покупать снаряжение, которое им должны выдавать во время индивидуальной экипировки.

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