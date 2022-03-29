"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре заявляют о препятствиях в отходе от МП

"Путин головного мозга у многих": в Киево-Печерской лавре заявляют о препятствиях в отходе от МП

Собеседник журналистов посоветовал не судить обо всех церквях из-за нескольких священников.

Раньше это место называли хабом русского мира в центре Киева. Одиозные попы, пророссийские олигархи и депутаты регулярно зарисовывали свои грехи. Их всегда охраняли ряженые казаки, а СБУ искали диверсантов. В течение восьми лет войны с Россией культурные деятели призвали украинский изъян гнать попов из киевской Лавры. И, похоже, лед тронулся. Местные попы заговорили о выходе из-под власти ФСБшного кирилла.

Об этом говорится в ТСН.

Раньше здесь стояли так называемые лаврские казаки, которые нападали на журналистов, сражались с бездомными и создавали удручающее ощущение оккупации еще в том мирном Киеве. Теперь здесь вооружены полицейские. Никаких баррикад или укреплений. Главное отличие с довоенной Лаврой – вместо паломников – беженцы. «Они здесь находятся на время. Некоторые денька два и едут на западную Украину», — говорят здесь.

Но увидеть переселенцев, чтобы оценить гуманитарные усилия церкви с московским подчинением журналиста не удалось. В отеле объяснили, что после утренней молитвы люди отдыхают.

Люди в рясе общаться не хотят. На вопрос о войне отвечают, как говорится, на вопрос. После нескольких попыток заговорить со священнослужителями, к журналистам все-таки подходит мужчина. Также в рясе. Он представляется, но просит не снимать его на камеру. То, что он говорит можно назвать сенсацией.

«О выходе из московского патриархата уже заявили многие священники. Но я еще раз скажу, централизованно это еще не произошло. И неизвестно, как будет. «Путин головного мозга» у многих», – заявляет он.

Созыв собора уже открыто обсуждают, а по сути требуют, но процесс тормозят несколько архиепископов. Часть руководства церкви просто вне доступа — эвакуировались.

«Из-за каких-то 10-15 идиотов в рясах не надо судить по всем церквям. У людей есть определенная философия. Их 30 лет накачивали. Если ты хочешь быть с Богом, то должен быть в единстве с московским патриархом», — объясняет собеседник.

Что происходит в Киево-Печерской Лавре

После разговора с ним журналисты планировали поговорить с одиозным митрополитом Павлом. Но там говорят, что митрополит уже все сказал по теме в своей влоге.

Собственно, ролик длится почти шесть минут. Павел говорит о страданиях церкви. Войну называет словом "событие", говорит, что не является подданным другого государства и тем более не подданным Путину. И главное, он молится о украинском войске. «Главное мы делаем каждый день – это круглосуточно молитва за нашу власть, за наше войско, за наш народ и за нашу украинскую землю», — говорится в ролике.

Все время на видео звучит пение церковного хора. Они поют духовный гимн, которого всегда сторонились – «Боже великий-единственный, храни Украину».

В то же время митрополит Эпифаний заверил, что за последний месяц войны в Украине только 50 церквей присоединились к ПЦУ, еще 100 приняли решение о переходе. Это произошло за последние дни. Поэтому митрополит предполагает, что все заявления о переходах могут быть всего лишь маскировкой.

Митрополит Эпифаний прокомментировал, что значит выход Лавры из Московского патриархата

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