Путин готов и дальше жертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов — в НАТО предупредили союзников

По информации издания The New York Times, речь идет о 300 тысячах российских солдат.

Путин может согласиться на гибель или ранение 300 тысяч русских солдат. Такой вывод сделало издание The New York Times.



Газета The New York Times опубликовала новое расследование о начале широкомасштабной войны России против Украины.

Издание представило описание секретных русских документов, боевых планов, интервью русских солдат и доверенных лиц Кремля.

Журналисты изучили возникший вопрос уже через несколько месяцев после полномасштабного вторжения в Украину: почему Россия не смогла достичь своей цели в Украине? А также почему, несмотря на ряд позорных поражений на фронте, глава Кремля Владимир Путин готов и дальше жертвовать большим количеством своих солдат и ресурсов?

По информации источника, с первых дней полномасштабной войны России в Украине Путин в приватных беседах признавался, что все пошло не по плану. Журналисты публикуют информацию от собственных источников о встрече главы ЦРУ Уильяма Бернса и шефа российской внешней разведки Сергея Нарышкина, состоявшейся в ноябре 2022 года.

"Во время личной встречи с американцами в прошлом месяце россияне хотели донести до президента Джо Байдена резкое послание: сколько бы российские солдаты не были убиты или ранены на поле боя, Россия не сдастся", — говорится в источнике.

Как удалось выяснить, одна из стран-членов Североатлантического альянса предупредила союзников, что Путин может согласиться на гибель или ранение 300 тысяч российских солдат, чтобы получить преимущество в этой войне. Это примерно в три раза больше, чем озвученные Генеральным штабом Украины потери российских войск на сегодняшний день.

“Чем больше неудач испытывает Путин на поле боя, тем больше опасен относительно того, насколько далеко он готов зайти. Он убил десятки тысяч человек в Украине, сравнял с землей города и нацелился на мирных жителей, причинив им максимальную боль — уничтожил больницы, школы и многоквартирные дома, а перед зимой отключил электричество и воду для миллионов людей. Каждый раз, когда ВСУ наносят большой удар по России, бомбардировки их страны усиливаются. И Путин неоднократно напоминал миру, что он может использовать все, что есть в его распоряжении, включая ядерное оружие, для достижения своей цели победы», — говорится в статье.

Добавим, что в Белом доме пока не видят признаков подготовки к повторному наступлению российских войск на Киев, однако внимательно следят за действиями РФ.

В то же время представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сказал, что у России есть четкий план по наступлению и целям, которые она хочет поразить в Украине.

Также в контексте наступления РФ может рассматривать направление Белоруссии.

Читайте также: