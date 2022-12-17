Путин готов к потерям в 300 тысяч военных ради победы над Украиной – NYT

Россияне заявили американцам, что страна-агрессор не сдастся, сколько бы солдат ни были убиты или ранены на поле боя.

Знакомые с президентом РФ Владимиром Путиным люди утверждают, что он готов пожертвовать бесчисленным количеством жизней и ресурсов для победы над Украиной.

Об этом сообщает The New York Times.

В статье отмечается, что во время редкой личной встречи с американцами в ноябре россияне хотели донести президенту США Джо Байдену резкое послание: "Сколько бы российских солдат не были убиты или ранены на поле боя, Россия не сдастся".

Издание также сообщает, что один из членов НАТО предупредил союзников – Путин готов смириться с гибелью или ранениями до 300 тыс. российских военных. Это примерно в три раза превышает вероятные нынешние потери России в войне против Украины.

Напомним, потери России в войне против Украины по состоянию на 17 ноября составляют около 97 690 военных. Так, только за сутки Силы обороны Украины ликвидировали 420 оккупантов, свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.

В то же время, РФ готовит около 200 тыс. новых солдат для повторного большого наступления в Украине, сообщил накануне главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Совершить это наступление захватчики могут либо на Донбассе, либо с юга, либо из Беларуси.

Потери врага на 17 декабря: минус 420 оккупантов в сутки

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