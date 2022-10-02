Путин готов пожертвовать Луганщиной ради содержания юга Украины — ISW

Поражение оккупантов в Лимане свидетельствует о том, что содержание позиций в Луганской области волнует российского диктатора Владимира Путина значительно меньше, чем юг Украины.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Украинские и российские источники указывают на то, что российские войска продолжают укреплять оборону в Херсонской и Запорожской областях, несмотря на недавний обвал фронта в Харьковской области, а теперь и на севере Донецкой.

"Решение не укреплять уязвимые линии фронта в районе Купянска и Лимана почти наверняка было принято Путиным, а не военным командованием. Это свидетельствует о том, что Путин гораздо больше заботится о содержании стратегических территорий Херсонской и Запорожской областей, чем о Луганской области", – отмечают эксперты.

Накануне стало известно об освобождении Лимана в Донецкой области. Вывод войск России привел к новой волне публичной критики российского военного руководства со стороны чиновников.

Стоит отметить, что оккупантам на юге Украины тоже несладко. ВСУ продолжают контрнаступательные операции в Херсонской области и создают условия для предстоящего наступления на разных участках линии фронта. Военный эксперт из США предполагает, что Украине в течение следующего месяца удастся освободить Херсон и Новую Каховку.

Зеленский сообщил горячие новости с фронта

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