Диктатор Путин / © Associated Press

Российский диктатор Путин может себе позволить многое, в частности вести россиян на бойню, но он не готов проиграть войну против Украины.

Об этом премьер Бельгии Барт де Вевер заявил в интервью HLN.

Комментируя инициативу Еврокомиссии по «репарационному кредиту» для Украины за счет замороженных активов РФ, он рассказал, что президенту ЕК Урсули фон дер Ляен «приходится объезжать всю Европу на велосипеде, чтобы суметь достичь компромисса».

Вместе с тем, в разговоре с Урсулой фон дер Ляен и канцлером Германии Фридрихом Мерцом де Вевер отмечал важность сохранения замороженных активов РФ как рычага для переговоров с Путиным.

«Нельзя подать торт три раза и при этом его съесть. И если мы используем эти деньги для финансирования войны, то мы исходим из того, что россияне через два года будут истощены. Это же крепкий народ», — подчеркнул премьер.

Он добавил: «Такой царь, как Путин, может все: морить свой народ голодом, вести его на бойню и здесь и там устраивать геноцид. Но проиграть войну? Этого он не может.

Ранее сообщалось, что экономическая ситуация в России становится все более критической. По прогнозам экспертов, у Кремля осталось от 6 до 12 месяцев, чтобы попытаться достичь своих целей в Украине без тотального краха социальной сферы.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский уверен, что диктатор Путин не заинтересован ни в одном референдуме в Украине.