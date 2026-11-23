Последствия обстрелов Украины.

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Россия может намеренно усиливать удары по Украине в преддверии мирных переговоров, чтобы заставить Киев согласиться на уступки. Атака на жилой дом в Дымере, где погибли 11 человек, может являться частью этой тактики психологического давления.

Такое мнение высказал политтехнолог Олег Постернак в эфире "Киев24".

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По его словам, Москва уже не раз использовала военную эскалацию как инструмент влияния на переговорный процесс.

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«Это исключительно генерация нужного информационно-психологического, хотите когнитивного эффекта. Они так поступали во время Минских переговоров. Вспомните котел под Дебальцево, котел под Иловайском», — отметил эксперт.

Постернак считает, что усиление атак должно продемонстрировать способность России наносить Украине новые потери и таким образом заставить украинскую делегацию быть уступчивее требованиям Кремля.

По его мнению, Москва также пытается продвигать свои максималистские требования через американскую сторону, чтобы усилить давление на Киев в ходе переговоров.

«Почерк россиян – это такой фирменный. Они так поступают всегда, чтобы показать, что имеют террористическое преимущество, что имеют возможность это делать», — подчеркнул политтехнолог.

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Он предостерег, что российские удары с воздуха остаются серьезной проблемой для Украины. Поэтому, по его убеждению, главная задача сейчас — выдержать это давление с минимальными потерями как гражданского населения, так и украинских дипломатических позиций.

Россия усилила удары по Украине: есть погибшие и раненые

Напомним, российские войска продолжают атаковать украинские города. В Запорожье, 23 ноября, под ударом оказался Вознесеновский район — погибли три человека, по меньшей мере один получил ранения. В Лозовой в Харьковской области количество пострадавших превысило десять человек.

Ранее оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Люботине, где под обстрел попала пригородная электричка с пассажирами. Ранения получили трое подростков и 38-летняя женщина. С вечера до утра россияне также атаковали Харьков беспилотниками разных типов и боеприпасами «Бандероль». Удары пришлись на четыре района города, пострадали восемь человек. Повреждения получили, в частности, детсад и гостиница.

Жители рассказывали, что взрывы выбивали окна в квартирах, а людям с детьми приходилось выбегать из домов среди дыма и обломков стекла.

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У Путина заговорили о трехсторонних переговорах

Напомним, что в Кремле заговорили о возможности проведения новых трехсторонних переговоров по войне в Украине с участием Украины, США и России. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, которого цитируют российские СМИ, следующий раунд переговоров может состояться уже в ближайшее время.

В то же время представитель Кремля отметил, что конкретных дат проведения этой встречи пока нет. Основной площадкой для переговоров в Москве рассматривают Абу-Даби, однако не исключают и других вариантов.

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