Путин готовит миллионы солдат: Зеленский раскрыл военные планы России

Владимир Путин / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российская Федерация планирует существенно нарастить численность своих вооруженных сил и к 2030 году может иметь армию от 2 до 2,5 миллионов военных.

Об этом глава государства сообщил, говоря о необходимости создания совместных объединенных вооруженных сил Европы.

"Я говорил о совместных объединенных вооруженных силах Европы. Почему? Потому что угроза от России ясна. Они планируют к 2030 году иметь армию 2-2,5 миллиона", - отметил Зеленский.

По его словам, речь идет не о ликвидации национальных армий, а о формировании общего оборонного потенциала, способного быстро реагировать на современные угрозы.

"Безусловно, в каждой стране должна оставаться своя суверенная армия. Но объединенные вооруженные силы, готовые реагировать, как минимум, должны насчитывать около 3 миллионов военных", - подчеркнул президент.

Зеленский также сообщил, что обращался с этой инициативой к европейским лидерам еще в прошлом году, однако за это время никаких реальных шагов по созданию таких сил сделано не было.

"Год прошел - скажу откровенно - ни одного шага навстречу этой идее никто не сделал. Возможно, сейчас, учитывая все вызовы, лидеры Европы немного задумаются над этим", - подытожил он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в прошлом году в российской оккупационной армии планировалось создание 14 новых дивизий, однако реализовать эти намерения удалось не более чем на половину.