Путин готовит новое большое наступление на Украину: в ISW назвали вероятные направления

Президент России Владимир Путин в ближайшие полгода попытается осуществить новую попытку решительного наступления, скорее всего, в Луганской области.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

"Запланированное наступление россиян будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо большое наступление, либо российская оборонная операция для остановки ВСУ. Инсайдеры Кремля сообщили агентству Bloomberg, что новое наступление Путина, чтобы вернуть инициативу поле боя, может начаться уже в феврале или марте", – говорят аналитики.

Специалисты указывают, что недавние наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на рассредоточение украинских сил и создание условий для наступления на Луганск.

Также РФ передислоцирует части 2-й мотострелковой дивизии из РБ в Луганскую область.

"Новое наступление РФ вряд ли будет направлено на северную часть Украины. Нет признаков того, что оккупанты формируют ударные группы в Беларуси. Россияне в основном используют белорусскую инфраструктуру и учебный потенциал для тренировочных ротаций, поэтому наступление, о котором идет речь, скорее всего, будет направлено на Луганскую область. В то же время, он также может состояться в районе Угледара на западе от Донецка", - говорят аналитики.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также предупреждает о новом мощном наступлении российских захватчиков на территорию Украины.

ПАСЕ поддерживает трибунал над Путиным и Лукашенко!