Путин готовит основание для захвата новых территорий Украины — Байден о признании Россией независимости "ЛДНР"

По словам Байдена, таким решением Путин "отрезал себе часть Украины", и на этом он не остановится.

Президент США Джо Байден прокомментировал решение главы Кремля Владимира Путина определить "независимыми" временные районы Луганской и Донецкой областей. Он считает, что Путин таким решением готовит "основание для захвата новых территорий Украины".

Об этом американский лидер сказал в своем обращении во вторник, 22 февраля.

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"Вчера (21 февраля – ред. ) Владимир Путин признал два региона Украины как независимые. Он сказал, что это суверенные территории. То есть, что он объявил – на самом деле Россия отрезает себе часть Украины. Он объявил о размещении российских сил и сейчас он говорит, что эти российские силы еще глубже будут заходить в эти территории. И это попытки обосновать захват новых территорий", — сказал Байден.

Напомним, вечером 21 февраля Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР". После заявления глава Кремля в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Эти договоры РФ по ОРДЛО опубликованы на базе Госдумы во вторник, 22 февраля, ночью. Тексты документов практически идентичны.

На следующий день, 22 февраля, так называемые "парламенты" "ЛНР" и "ДНР" в первом чтении ратифицировали договоры о "дружбе и сотрудничестве" с Россией.

Затем Совет Федерации РФ вслед за Госдумой проголосовал за признание "ЛДНР".

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