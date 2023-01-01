"Путин готовит РФ к масштабной войне до последнего россиянина", – Жданов о планах диктатора

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Путин готовит РФ к масштабной войне до последнего россиянина. Частичная мобилизация окажется полной, а мужчин не будут выпускать за границу.

Об этом шла речь при комментировании оперативной ситуации и массированных ударов по Украине под Новый год.

Прежде всего, эксперт разобрал новогоднее обращение главы Кремля Владимира Путина.

"Я разговаривал с профессиональными монтажерами, которые работают не один год на телевидении, все однозначно говорят, что картинка войны и Путина — это два разных сюжета. Изображение Путина было наложено на картинку с просто стоящими военными. Затем вырезали лучший кусок и сверху Путин записывал свое обращение перед фоновым экраном, даже не под елкой на территории Кремля", – рассказал Жданов.

В эту новогоднюю ночь Красная площадь была окружена спецназом ФСБ, потому что россияне понимают угрозу хлопка в любом городе РФ.

Жданов также затронул тему мобилизации в России.

"Путин действует нелогично: объявил частичную мобилизацию, хотя многие думали, что вряд ли он пойдет на это. Реально частичная мобилизация продолжается с апреля и идет полным ходом. А полная – практически с сентября. Они продолжают собирать личный состав мобилизованных. А официально они говорят, что 5-10 января будет объявлено о второй волне мобилизации. Для этого, я думаю, границы они закроют. Введут ли военное положение или нет, судя по речи, могут ввести", — отметил эксперт.

По его словам, Путин готовит Россию к массштабной войне до последнего россиянина.

"Он накачал их тем, что якобы весь мир против них, вроде бы они воюют с НАТО, хотя ни одного солдата НАТО на территории Украины нет, якобы за суверенитет и независимость России. От кого?.. Покажите мне того, кто отобрал у России хоть один сантиметр их земли", – добавил Жданов.

Все эти нарративы, по мнению Жданова, а также мобилизация в РФ повлияют на фронт в Украине.

"Нам труднее будет перемалывать военную машину. Здесь надежда на наших партнеров", – добавил эксперт.

Между тем начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов также отметил, что, несмотря на заявления министра обороны России Сергей Шойгу, РФ готовит новую волну мобилизации. Ее могут начать уже 5 января.

В канун Нового года кафиры развернули агитационную кампанию во временно захваченном Крыму по вступлению на военную службу по контракту.

В то же время, РосСМИ запретили распространять любые заявления о мобилизации в России.

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