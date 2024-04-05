Путин готовит россиян к затяжной войне против Украины — ISW

Успокоение президента Владимира Путина относительно состояния экономики РФ является частью усилий Кремля по подготовке россиян к затяжной войне.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Путин продолжает пытаться уравновесить противодействующие усилия Кремля сформировать социальные ожидания по поводу затяжной российской войны и успокоить обеспокоенность российского общества по поводу экономических последствий войны и трудовой миграции", — пишут эксперты.

Путин, выступая на 12 съезде Федерации независимых профсоюзов России в Москве 4 апреля, заявил, что в ближайшие годы Россия будет испытывать высокий спрос на человеческий капитал и столкнется с нехваткой рабочей силы. Диктатор заявил, что грядущий дефицит рабочей силы в России является "совершенно очевидным" и что для России "критически важно" повысить производительность труда и модернизировать и автоматизировать различные сектора экономики, такие как промышленное производство, сферы услуг и агропромышленную сферу.

Путин также заявил, что у России "нет большого выбора: либо России нужно импортировать рабочую силу из-за границы, либо нужно повысить производительность труда". Россия должна продолжать полагаться на миграцию для решения проблемы нехватки рабочей силы в РФ, что, вероятно, сигнализирует российским ультранационалистическим избирателям прекратить призывы к политике против мигрантов, особенно после теракта "Крокус Сити Холли".

Напомним, на встрече с Си Цзиньпином в марте Владимир Путин говорил, что война РФ против Украины будет продолжаться не менее пяти лет. Заявление прозвучало как призыв к Китаю не изменять свою пророссийскую позицию.

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