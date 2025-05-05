Глава Кремля Владимир Путин / © Associated Press

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Путин и российская верхушка пытаются подготовить российское население к более продолжительной войне в Украине и потенциальным будущим конфронтациям с Западом.

Так считают исследователи Института изучения войны (ISW), о чем пишут в аналитическом отчете за 4 мая.

Как доказательство намерений Путина продолжать войну ISW приводит «документальный фильм» о Путине кремлевском пропагандисте Зарубине, вышедшем в эфир государственного канала «Россия 1» 4 мая.

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«Путин утверждал, что у России достаточно живой силы и техники, чтобы довести войну в Украине до „логического завершения с тем результатом, который нужен России“. Путин также утверждал, что примирение России с украинской частью русского народа „неизбежно“, — говорится в переводе содержания ленты в отчете ISW.

«Заявления Путина указывают на то, что Россия продолжает считать, что она может достичь своих начальных целей полномасштабного вторжения в Украину, включающих демилитаризацию Украины, установление в Украине пророссийского правительства, принуждение Украины отказаться от своих стремлений присоединиться к НАТО и другим блокам безопасности, а также принуждение Украины пойти назначения. не оккупирует», — говорится в отчете ISW.

Отдельно исследователи отмечают нарративы кремлевского диктатора, направленных на внутреннюю аудиторию.

«Путин… продвигал идеал жертвенности на фронте и в тылу, вероятно, пытаясь подготовить российское общество к более продолжительной войне в Украине и потенциальных будущих конфронтаций с Западом», — заключают в ISW, добавляя, что «Путин снова обвинил Запад в „обмане“ России после Минских соглашений внутренняя аудитория в том, что Россия не может вести переговоры с Западом и должна продолжать войну».

«Российские чиновники также последовательно активизировали усилия по милитаризации российского общества с начала полномасштабного вторжения России в Украину, что дополнительно указывает на то, что Россия готовится к затяжному конфликту», — пишут аналитики, ссылаясь на объявление Путиным 2025 года «годом защитника отечества2 было запущено множество милитаристских инициатив, направленных на оказание ветеранам социальной и финансовой поддержки и укрепление российского государственного нарратива о том, что ветераны являются новым элитным классом.

ISW также обращает внимание, что РФ «инвестирует значительные средства в военно-патриотическое воспитание российской молодежи, демонстрируя заинтересованность Кремля в создании нового поколения милитаризованных, лояльных граждан в средне- и долгосрочной перспективе».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не согласилась на майское перемирие Путина.