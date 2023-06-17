Путин готовит в Крыму масштабную "химическую атаку": новые подтверждения

Президент Российской Федерации Владимир Путин отдал приказ войскам "химической защиты" войти на временно оккупированную территорию Херсонской области. Это может свидетельствовать о подготовке к провокации на химическом предприятии "Крымский титан", расположенном в Армянске на территории Крыма, граничащей с Херсонщиной.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения "Атеш", к которому относятся, в частности, крымские татары.

Официально причиной такой передислокации российских химических войск называют ликвидацию последствий "прорыва" Каховской ГЭС. Но, как отметили в "Атеш", эти военные подразделения не предназначены для выполнения таких задач, преимущественно этим занимаются гражданские структуры.

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"Реальная цель размещения там химических войск может заключаться в провокации на заводе "Титан". Россия может осуществить очередную техногенную катастрофу для обороны Крымского полуострова. Не хочется в это верить, но надо готовиться к худшему сценарию. После Каховской трагедии не остается сомнения в том, что они могут пойти на все”, — говорится в сообщении.

Как сообщают источники "24 канала", оккупанты действительно могут готовиться к теракту на "Крымском титане", поскольку рассылают в военные подразделения, которые дислоцируются, в частности, в соседней с Армянском Чаплинке на Херсонщине, приказы с требованием провести проверку средств химической защиты личного состава "в целях обеспечения ведения боевых действий в условиях химического заражения местности".

Подразделения оккупационной армии в Херсонской области получили приказ проверить средства химической защиты / Фото: 24 канал

Напомним, ранее украинская разведка сообщала, что россияне готовят теракт на предприятии "Крымский титан" в оккупированном Армянске.

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