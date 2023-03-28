"Путин готовит ядерную войну": эксперт рассказал, кто под угрозой и почему молчит Запад

После того, как Великобритания заявила о предоставлении Украине снарядов с обедненным ураном, в Беларуси и в результате в Кремле началась настоящая истерика с трансформацией в ядерные угрозы.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал известный политтехнолог, писатель и публицист Михаил Шейтельман.

По его словам, Путин заявил о размещении в Беларуси тактического ядерного оружия, якобы, по просьбе самого Лукашенко.

"Это уже не совсем провокация. Когда появился ордер на арест Путина и после него реакции российского руководства, это сильно приблизило нас к ядерной войне. Именно реакция россиян означала для меня то, что Путин действительно решил отвечать ядерной войной", — говорит эксперт.

Шейтельман считает, что заявления о том, что СИ не допускает применения ядерного оружия не совсем точны.

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"Казалось бы, что вероятность ядерной угрозы могла снизиться, потому что в финальной декларации между Си и Путиным был пункт о недопустимости распространения ядерного вооружения. Он касался конкретно англосакского военного блока Австралии, США и Великобритании. Многие эксперты до и после этого говорили, если Си не допускает применения ядерного оружия, то Путин не решится. Но мы видим, что это не так. Даже сейчас, когда Китай против Путин собирается разместить ядерное оружие в Беларуси", — считает эксперт.

Также по его мнению, само по себе это размещение не было бы чем страшным, потому что формально оно законно — не нарушает закон о распространении ядерного оружия. Впрочем, а одного условия, если бы это была не Россия.

"Однако Россия — особая страна, она угрожает ядерным оружием, например Украине и Польше с Германией, то есть трем безъядерным странам. А это запрещено Конвенцией о нераспространении ядерного оружия. То есть Россия его нарушает. Безусловно, размещение ядерного оружия в Беларуси, которое обязательно обязательно состоится, имеет не какую-то пропагандистскую цель, а практически — чтобы удобнее было наносить удары по Польше, Германии и Восточной Европе, потому что с Украиной у них и так есть граница. Я думаю, что это подготовка к ядерной войне, а не торговля", — подчеркивает эксперт.

Шейтельман добавляет, что практические люди на Западе не хотят большей эскалации, они еще не разработали ответный комплекс действий, они должны договориться.

"Это то же, что было с полномасштабным наступлением России на Украину — не в первый день нам оказали полную помощь, а прошло какое-то время. Так же и здесь — понимание будет приходить постепенно, решения будут приниматься тоже постепенно. Сам факт перевозки этого оружия будет зафиксировано. Когда-то такое закончилось Карибским кризисом и мир стоял на пороге ядерной войны. Сейчас мир также будет очень близко стоять на пороге ядерной войны", — добавляет он.

Эксперт резюмирует, что пока именно у россиян, а не конкретно у Путина есть ядерное оружие, Европа не может быть в безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин планирует разместить ядерное оружие в Белоруссии.