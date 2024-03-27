Путин готовится к большому наступлению в этом году: что на это указывает

Вооруженные силы РФ могут пойти в наступление в этом году. Однако существуют определенные стратегические факторы, которые противнику следует проработать перед предполагаемым началом операции.

Об этом сообщил западный военный эксперт, генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан в своей колонке.

Возможности Путина после выборов

У Путина есть три очевидных варианта ведения войны после российских выборов.

Во-первых, он может решить продолжить войну в нынешнем темпе, затягивая ее множеством мелких операций на разных участках длинной линии фронта в Украине, а также периодическими ракетными обстрелами и атаками ударных беспилотников.

Во-вторых, Путин может решить активизировать операции, когда климатические, логистические и кадровые условия станут благоприятными для масштабного наступления весной или летом.

Наконец он может решить прекратить операцию, вернуть все свои вооруженные силы и вернуться к границам 2014 года. Вероятность этого равна нулю, но автор уверяет, что должен был упомянуть о таком варианте.

Хотя первый вариант может сначала показаться привлекательным для Путина, даже он может оценить, как европейцы медленно, но неизбежно наращивают свои производственные мощности. Чем дольше он будет продолжать войну, тем мощнее будет европейская оборонная промышленность и вооруженные силы. Учитывая стремление к региональному доминированию, такой результат не желателен Путину.

Третий вариант, по-видимому, не обсуждается. Риторика Путина до войны и во время войны указывает на полную преданность россиян победе над Украиной.

Таким образом, Путин, скорее всего, рассматривает 2024 как возможность, когда поддержка США будет отсутствовать, европейский оборонный потенциал еще не достиг того уровня, когда он может оказать решающую поддержку Украине, а украинский военный потенциал находится на стадии реконструкции и институциональной трансформации.

Решающий удар по Украине в этом году, который приведет к захвату значительной части территории, может привести к тому, что поддержка войны со стороны США еще больше уменьшится и усилит давление на украинские власти для проведения переговоров о прекращении огня или перемирия, пишет Мик Райан.

Хотя это было бы катастрофой для Украины и Европы, это было бы очень выгодно Путину и России. Поэтому наиболее вероятным вариантом действий Путина — и наиболее опасным для Украины является еще одно масштабное наступление в этом году, отмечает автор.

Путь к более масштабному русскому наступлению

В течение нескольких месяцев россияне проводят тактические действия по продвижению в восточной и южной частях Украины. Некоторые из них ситуативны, которые используют слабости украинских сил и артиллерии и местный рельеф для небольших территориальных достижений, пишет Мик Райан.

Другие российские атаки являются целенаправленными попытками вернуть позиции, утраченные в результате украинских наступательных операций в 2022 и 2023 годах. Однако общим результатом являются широкомасштабные усилия по сбору данных на оперативном уровне для определения дислокации украинских войск, численности подразделений и соединений, новых возможностей украинских беспилотников и комплексов радиоэлектронной борьбы, а также мест дислокации, состава и процессов развертывания резервных сил.

Ни одна из нынешних российских операций не имеет такого масштаба или не кажется рассчитанной на достижение значительного прорыва украинской обороны. Военные организации должны бороться за информацию для того, чтобы бороться с информацией.

В сочетании с широким воздушным, наземным и спутниковым наблюдением (которое, по сообщениям, теперь может включать использование американских спутниковых снимков ), российские наступательные операции также дадут россиянам более широкое представление о нынешних усилиях Украины по построению оборонных линий вдоль линии фронта.

Россияне будут соотносить свое понимание новых украинских оборонных линий с тем, как работали их собственные фортификации, а где не работали, на юге. Они будут пытаться прощупать вторую и третью линии обороны, а также пути украинских контратак и контрнаступлений.

В этом сложном деле россияне могут также адаптировать свою тактическую доктрину и подготовку сухопутных войск так, чтобы они имели больше шансов на успех в двух ключевых элементах любого широкомасштабного наступления. Первый – это бой на прорыв, то есть атака общевойсковых сил в защищенные районы и прохождение оборонной зоны. Это включает использование артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотников для подавления, разрушения, демаскирования и обмана, а также общевойсковое ближнее сражение, присущее таким операциям.

Параллельно россияне, вероятно, наращивают запасы боеприпасов и будут продолжать использовать свои планерные бомбы и беспилотники для поддержки текущих и будущих наземных операций. Любая концентрация таких запасов должна быть приоритетной целью украинских оперативных целеуказателей, отмечает автор.

Российские средства для широкомасштабного наступления 2024 года

Однако есть некоторые стратегические средства, которые России нужно будет получить непосредственно перед каким-либо более масштабным наземным наступлением в 2024 году.

Во-первых, ей, вероятно, придется провести еще одну широкомасштабную мобилизацию, чтобы обеспечить резерв для замены. Любое большое наступление неизбежно приведет к большим потерям, учитывая русский стиль ведения боевых действий. А также ввиду того, как Украина умеет убивать россиян. Она может не называть такие усилия «мобилизацией», но почти наверняка должна увеличить численность своей армии в соответствии с объявленными планами и, возможно, даже больше, чтобы провести более масштабное наступление в 2024 году и взять на себя миссии в других регионах, граничащих с странами НАТО.

Во-вторых, России нужно будет наращивать запасы боеприпасов за счет собственного производства и импорта. Россия уже получила тысячи контейнеров с боеприпасами от Северной Кореи, но неизвестно, сколько еще КНДР может предоставить. В то же время, Россия активизировала внутреннее производство боеприпасов и беспилотников. Согласно этому отчету, сейчас она производит около 250 000 артиллерийских снарядов ежемесячно, что значительно опережает американское и европейское производство (на данный момент).

В-третьих, ей нужно как-то решить проблему с производством и снабжением бронетехники. За последние два года Россия лишилась тысячи боевых бронированных машин. Хотя у нее есть тысячи подержанных машин на складах, чем больше она их использует, тем старее становятся транспортные средства, и их труднее восстановить для боя. Кроме того, нужно будет продолжать адаптировать использование основных боевых танков, БМП, БТР и других бронированных машин поддержки для обеспечения их живучести в условиях распространения беспилотников, которые могут быстро обнаруживать и уничтожать бронетехнику.

В-четвертых, России придется обратить внимание на интегрированную сеть противовоздушной, противоракетной и беспилотной обороны, которая продолжает совершенствоваться. Эта сеть оказалась удивительно устойчивой и постоянно адаптируется к российским угрозам. Однако ключевым слабым местом Украины являются дорогие перехватчики, предоставленные Западом, пишет Мик Райан. Таким образом, россияне, вероятно, будут продолжать исследовать украинскую сеть ПВО, атаковать радары и пусковые установки, если это возможно, и побуждать украинцев запускать дорогие ракеты по воздушным целям.

Поступление в этом году на вооружение ВВС Украины самолетов F-16 усложнит задачи России в этом плане. Кроме того, им нужно будет продолжать адаптироваться к украинским беспилотникам.

В-пятых, Россия должна ослабить украинские усилия по тактической и оперативной разведке по созданию неопределенности и неожиданности для украинцев. Однако она не может ничего сделать с европейскими и американскими спутниками наблюдения и обменом разведывательной информацией, полученной от иностранных разведывательных служб.

В-шестых, россияне могут думать о том, что произойдет, если большое наступление будет успешным? Например, может ли широкомасштабная победа России в наступлении 2024 года побуждать к большему вмешательству НАТО, в частности, как намекнул Макрон, к развертыванию войск Альянса ? Или, наоборот, может ли успешное наступление россиян в ближайшие месяцы привести к кризису доверия в западных столицах, которым они могут воспользоваться? Российские планировщики и стратегические лидеры будут почти наверняка рассматривать такие возможные варианты развития событий среди других.

Наконец, неизбежной частью российского подхода к операциям 2024 года, включая любые наступательные операции, будут ядерные угрозы.

Ближайшие месяцы

Речи и комментарии Путина свидетельствуют о том, что он готов удвоить усилия по покорению Украины. Теперь, когда его "выборы" уже позади, он может посвятить этому больше времени и ресурсов, отмечает Мик Райан.

По всей вероятности, нынешние российские воздушные и наземные операции являются прелюдией к проведению Россией более масштабной наступательной операции в какой-то момент в 2024 году. Они будут пытаться максимизировать территориальные достижения, в то же время нанося как можно большие потери украинцам. Это создало бы сложную двустороннюю военно-политическую проблему для украинцев и потенциально привело бы к усилению дипломатического давления на них с целью достижения определенного результата путем переговоров в краткосрочной перспективе.

Это было бы катастрофой для Украины.

Сейчас западные страны должны обеспечить всю необходимую поддержку для защиты Украины в 2024 году, пока она будет восстанавливать свои вооруженные силы, а Запад будет восстанавливать свой промышленный потенциал, чтобы соответствовать нынешнему производству "арсенала авторитаризма"

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