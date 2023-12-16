Путин готовится к длительной войне против Украины: аналитики объяснили, на что это указывает

Россия готовится к затяжной войне против Украины. В планах государства-агрессорки – не только выход на админграницы уже захваченных частично Донецкой и Луганской областей, но и оккупация Харьковщины, Запорожья и Днепропетровщины.

Об этом сообщает Институт изучения войны, ссылаясь на статью издания BILD.

Напомним, журналисты писали, что до 2026 года Россия намерена оккупировать значительную часть Украины, в том числе вне уже частично оккупированных четырех регионов на материковой части Украины. В планах РФ – полная оккупация Донецкой и Луганской областей и выход к реке Оскол на Харьковщине до конца 2024 года, пишет издание.

Вероятное существование этих планов, считают в ISW, вскользь подтверждается географией локальных российских наступлений в Донецкой, Луганщине и Харьковщине, которые можно наблюдать сейчас.

"ISW не может независимо подтвердить подлинность сообщений BILD, но вероятные планы России по войне в Украине до 2026 года, о которых сообщает издание, соответствуют продолжающимся российским приготовлениям для длительной войны. Российское военное командование проводит долгосрочную реструктуризацию и расширение усилий для формирования стратегических резервов. Россия постепенно мобилизует свою оборонную промышленность для ведения длительной войны", – считают аналитики.

Напомним, глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Россия не планирует договариваться с Украиной, а заявления о переговорах — это "дымовой занавес".

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен заявила, что пока россияне обстреливают гражданскую инфраструктуру и убивают мирных украинцев, смысла вести переговоры с агрессором нет. По ее словам, Украина будет самостоятельно принимать решение о проведении переговоров с Россией.

Постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер объяснил, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в проведении переговоров, а хочет лишь получить время для того, чтобы подтянуть силы и перевооружить свою армию для нового нападения на Украину.

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