Путин готовится к еще большей и продолжительной войне в Украине – Financial Times

По словам экспертов, Путин может временно отступить, но только чтобы подготовиться к большей и продолжительной войне.

Российский диктатор Владимир Путин готовится к еще большей и продолжительной войне.

Об этом пишет Financial Times.

По мнению аналитиков издания, об этом могут свидетельствовать изменения, внесенные в закон о мобилизации в России. В частности, 28 июля в РФ были одобрены законы:

об увеличении призывного возраста до 30 лет;

о запрете выезда призывников из РФ со дня размещения повестки в реестре:

об увеличении штрафов до 30 тысяч рублей за неявку в военкомат по повестке.

"Инициатива, позволяющая Кремлю отправить на войну еще сотни тысяч человек, проливает свет на печальную правду: вместо того, чтобы искать выход из своей катастрофической войны против Украины, Владимир Путин готовится к еще большей войне", – пишет в статье директор российского "Центра" Карнеги" в Берлине Александр Габуев.

По словам эксперта, Украине и на Западе хотят верить, что Путина загнали в тупик. ВСУ постепенно отвоевывают оккупированные территории, а санкционное давление на Россию растет.

Однако, несмотря на санкции и конфликт между "башнями Кремля", путинский режим до сих пор считает, что может позволить себе длительную войну.

Военный бюджет Кремля все еще наполнен деньгами продажи энергоносителей. По мнению экономистов, российский центральный банк может пойти на дальнейшую девальвацию рубля. Это облегчит выплаты военным РФ, сотрудникам оборонной промышленности и спецслужбам.

"Что касается самой войны, то Кремль по-прежнему кажется не обеспокоен украинским контрнаступлением. Даже если Киев добьется больших успехов, Кремль может отмахнуться от них как от временных. Путин делает ставку на то, что российская человеческая сила, которую потенциально можно мобилизовать, в 3-4 раза больше украинской, и единственная неотложная задача — иметь возможность задействовать этот ресурс, когда заблагорассудится, мобилизовать гораздо больше мужчин, вооружить их, научить и отправить воевать", — пишет Габуев.

РФ пытается задушить украинскую экономику

Путин, похоже, полон решимости задушить и без того разбитую украинскую экономику. Зная, что украинский бюджет зависит от помощи западных союзников, Кремль хочет лишить Киев всех источников доходов.

Именно поэтому РФ не только вышла из зерновой сделки, которая позволяла экспортировать украинскую сельскохозяйственную продукцию через Черное море, но и начала массированные авиаудары по украинским портам, чтобы уничтожить любую возможность возобновления этого соглашения.

"Та же логика лежит в основе авиаударов России по гражданской инфраструктуре: они направлены на то, чтобы сделать украинские города непригодными для жизни и воспрепятствовать восстановлению", – считает российский эксперт.

По мнению аналитика, Путин надеется на скорейшее восстановление российской армии и постепенное уничтожение украинской экономики. После этого дикатор ожидает, что Запад разочаруется в Украине и снизит поддержку.

Шантаж Запада Беларусью

Габуев отмечает, что Путиг Запада угрожает эскалацией, в частности из-за боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Другой фактор – ядерное оружие на территории РБ.

Аналитик подытожил, что пока Путин будет оставаться у власти, Россия будет направлять все свои ресурсы на уничтожение или полную оккупацию Украины.

Напомним, сайт ТСН.ua пообщался с военными экспертами Петром Черником, Романом Свитаном, Александром Коваленко и Александром Мусиенко. Мы собрали их прогнозы и сценарии – как и когда может закончиться война в Украине.

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