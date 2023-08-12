Путин готовится к еще большей войне: омбудсмен назвал признаки

Действия главы Кремля Владимира Путина указывают на то, что он не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей.

Такое мнение украинский омбусмен Дмитрий Лубинец высказал в Facebook.

Омбудсмен отметил, что президент РФ недавно внес в Госдуму законопроект, в соответствии с которым отменяется необходимость уведомить международные организации, например ООН или Совет Европы, о введении или прекращении действия военного/чрезвычайного положения в России.

"Этим страна-агрессор в очередной раз нарушает требования Конвенции о защите прав человека и основных свобод! Кроме того, поправки в законе позволят руководству РФ репрессировать россиян без учета международного гуманитарного права. О чем это говорит? Президент РФ не ищет выхода из войны в Украине, а готовится к еще большей. Более того, не исключает вооруженных столкновений со странами НАТО", — написал Лубинец.

По его словам, санкции против России и предоставление оружия Украине – такой ответ международного сообщества должен быть направлен на умышленное игнорирование Россией норм международного гуманитарного права.

"Международному сообществу необходимо серьезно подготовиться к угрозам, исходящим из России. А западным партнерам – ввести дополнительные санкции против России и предоставить дополнительное вооружение Украине, чтобы остановить российскую военную экспансию. Агрессия РФ продемонстрировала, что преступный режим высшего руководства России не остановится в Украине, а может начать еще более кровавую войну в Европе", – отметил омбусмен.

Напомним, ранее политолог Дмитрий Орешкин рассказал, кого Путин боится больше всего в жизни.

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