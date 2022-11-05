Путин готовится ко второй волне мобилизации, потому что первая не помогла – ISW

Власти и бизнес в России готовятся ко второй волне мобилизации для войны в Украине.
Аналитики из Института войны считают, что частичная мобилизация не помогла в достижении планов президента РФ Владимира Путина, поэтому он, вероятно, будет продолжать скрытую мобилизацию.
Об этом говорится в отчете ISW, опубликованном сегодня, 5 ноября.
Состояние российской экономики не позволяет своевременно обеспечить обещанные выплаты уже мобилизованным гражданам.
По мнению аналитиков ISW, Путин готовится продолжить тайную мобилизацию в России, пытаясь стимулировать добровольцев и избежать социального напряжения.
Губернаторы Ростовской, Курской и Воронежской областей РФ заявляли о проведении второй волны мобилизации.
В институте считают, что дорогостоящие усилия России по формированию вооруженных сил будут продолжать оказывать давление на российскую экономику и могут повлечь за собой социальную напряженность, если Кремль не выполнит своих финансовых обязательств перед мобилизованными.
Путин подписал указ о предоставлении единовременной выплаты в размере 195 000 рублей (около $3150) мобилизованным и физическим лицам, подписавшим контракт после объявления "долевой мобилизации" 21 сентября.
Однако российские губернаторы уже выпускают заявления, в которых пытаются оправдать задержки с выплатами, ссылаясь на проблемы с бюджетом и необходимость обеспечивать поставки воюющих против Украины оккупантов.
Тем временем российское правительство занимается переоснащением и модернизацией военкоматов. В самих военкоматах продолжается работа по уточнению списков военнообязанных, этим также заняты и крупные компании.
Напомним, президент России Владимир Путин 21 сентября объявил в РФ частичную мобилизацию. Российский министр обороны Сергей Шойгу объявил, что в рамках частичной мобилизации в армию планируется призвать 300 тысяч человек. Однако на самом деле планы Кремля могут быть гораздо больше.
По мнению военного эксперта Олега Жданова, российский диктатор Путин хочет собрать миллионы мобилизованных и очень на них надеется. Он рассчитывает на продолжительную войну.
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