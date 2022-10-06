Путин готовится сделать Шойгу козлом отпущения за поражение в войне: ISW о "расколе" в Кремле

На фоне этого диктатор Путин готовит основу для увольнения министра обороны Сергея Шойгу, переведя вину за поражение в войне. В настоящее время глава Кремля ищет поддержки среди силовиков. Таким образом, он пытается укрепить свои позиции.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Аналитики считают, что критика частичной мобилизации и провалов на фронте заставляют "фюрера" Путина винить министра обороны Сергея Шойгу.

К слову, своим указом Путин отложил мобилизацию всех студентов, включая заочников и магистрантов. После этого он на публику заявил, мол, Минобороны не внесло своевременных изменений в нормативно-правовую базу по неподлежащим спискам мобилизации, потребовав внести коррективы.

"Эта прямая критика Минобороны также касается косвенно Шойгу, которого Путин, похоже, настраивает нести ответственность за неудачи вторжения в Украину", — отмечают в ISW.

Аналитики отмечают, что Путин будет воздерживаться от увольнения Шойгу столько, сколько сможет. Таким образом, он будет продолжать обвинять его в военных неудачах и сможет заручиться поддержкой других групп, в первую очередь среди силовиков.

Отмечается, что Владимир Путин уже работает над улучшением своей поддержки среди прокремлевских блоггеров и силовиков, таких как глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин и глава Чечни Рамзан Кадыров.

В то же время российские власти задержали менеджера нескольких провоенных Telegram-каналов. Аналитики считают, что таким образом Кремль устанавливает ограничения на критику, разрешенную во внутрироссийском информационном пространстве.

Напомним, что 5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Путин присвоил ему звание генерал-полковника. Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал это "плевком в лицо российских офицеров".

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