Путин говорит о "мирном урегулировании" и сразу совершает новые военные преступления - Боррель

Путин на встрече с Си Цзиньпином уверял, что выступает за "мирное урегулирование", но сразу после этого совершил очередное военное преступление.

Российский диктатор Владимир Путин заявляет, что он якобы стремится к "мирному урегулированию" войны против Украины, но одновременно совершает новые военные преступления.

Об этомзаявил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Таким образом, Боррель отреагировал на очередной обстрел россиянами жилых домов в Украине.

Дипломат заявил, что российские агрессоры снова атаковали Украину иранскими беспилотниками. Было обстреляно учебное заведение, а также нанесен ракетный удар по жилому дому в Запорожье.

"Именно тогда, когда Путин заявил президенту Си о необходимости "мирного урегулирования", Россия снова совершает военные преступления", – написал Боррель.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что из-за ракетного удара по жилому дому в Запорожье погиб один человек, количество пострадавших возросло до 31 человека.

Кроме того, мы ранее информировали, что госпожа посол Соединенных Штатов Америки в Украине Бриджит Бринк заявила, что атаки российских ракет и беспилотников еще раз доказывают, насколько российский диктатор Владимир Путин заинтересован в прекращении войны, которую он начал в прошлом году.

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