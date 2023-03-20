Путин грозится выйти из "зернового соглашения": в МИД выдвинули условия

В МИД РФ требуют выполнения своих условий для дальнейшего продления "Черноморской инициативы".

Кремлевский диктатор Путин грозится выйти из "зернового соглашения". В то же время в министерстве иностранных дел страны-агрессорки заявили, что "зерновое соглашение" продлили всего на 60 дней и выдвинули новые условия.

Об этом говорится в заявлении главы Кремля.

По словам Путина, большинство зерна по Черному морю идет в "сытые страны", а не в Африку.

"Вопрос о дальнейшем участии РФ в зерновом соглашении будет решаться в зависимости от учета нашей позиции", – сказал диктатор.

Более того, российский лидер пообещал, в случае выхода России по зерновой инициативе отправить зерно в Африку бесплатно.

"Если мы все-таки примем решение не продлевать это соглашение через 60 суток, то мы готовы весь тот объем, который был направлен за предыдущее время в особо нуждающиеся страны Африки поставить из России в эти страны бесплатно", — заявил Путин.

Между тем, в МИД РФ требуют выполнения своих условий для дальнейшего продления "Черноморской инициативы".

В частности, там говорят, что Москва согласилась продлить зерновое соглашение, действие которого завершилось 18 марта, якобы только на 60 дней, вместо 120, как было раньше.

"В связи с отсутствием сдвигов в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации отечественного сельхозэкспорта в Москве приняли решение сократить период очередной пролонгации до 60 дней, то есть до 18 мая", — заявляют так называемые российские дипломаты.

Несмотря на это, в российском МИД отмечают, что их позиция была якобы доведена до турецкой и украинской сторон, а также представителям ООН.

"Дальнейшее решение о продолжении инициативы будет зависеть от прогресса в реализации следующих условий: переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ к портам; возобновление работы аммиакопровода" Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений", — говорится в требованиях российских террористов.

Отметим, намерения России по продлению зернового соглашения на 60 дней противоречит подписанному Турцией и ООН документу.

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