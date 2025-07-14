Путин хочет больше территорий: что известно об оккупационных планах Кремля по Украине

Наступление россиян, фото иллюстративный

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Недавно в медиа появилась информация об эскалационных намерениях кремлевского диктатора Владимира Путина по поводу войны в Украине.

Речь идет не только о захвате значительной части украинских земель, но и об увеличении массированных атак на критическую инфраструктуру и города.

По данным источников, Кремль планирует к концу лета начать новое масштабное наступление, сосредоточившись на восточных и южных регионах. Особую угрозу представляют подготовленные российские резервы и возможное участие северокорейских военных.

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ТСН.ua собрал все, что известно о планах врага.

Эскалационные планы Путина в течение следующих 60 дней

Во время телефонного разговора 3 июля кремлевский диктатор Владимир Путин заявил американскому президенту Дональду Трампу о своих оккупационных планах в течение следующих 60 дней, передает Axios.

Издание отметило, что Путин планирует активизировать усилия по захвату территорий Украины в административные границы, где РФ уже имеет значительное присутствие.

По словам Трампа, Путин «хочет взять все», то есть стремится к полному контролю над оккупированными областями.

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Солдаты РФ / © Associated Press

«Он хочет взять все», — сказал Трамп президенту Франции Эманюэлю Макрону после разговора с главой Кремля.

Также в статье подчеркивают, что Трамп последние две недели все больше разочаровывается из-за нежелания Путина прекращать войну и рост российских атак на Киев и другие города.

В свою очередь президент 14 июля США поставил дедлайн россиянам: заключение мирного соглашения в течение 50 дней. В случае отказа Кремля, Трамп обещает ввести вторичные тарифы не менее 100%

Однако западные медиа видят в этом возможность для отдыха Путину.

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«Трамп мог бы быть более жестким. Он дает Путину передышку — 50 дней.

Наступление на Покровск

В начале июля иностранные медиа сообщали, что россияне активизировали наступление на Покровском направлении. Соответственно, там отмечают. Что Покровск остается приоритетом для окупантов, ведь его захват позволил бы России контролировать Донетчину и угрожать Днепропетровской области.

СМИ подчеркивают, что содержание Покровска имеет ключевое значение — его падение может существенно ударить по боевому духу украинцев и увеличить давление на украинские власти.

Ситуация на Покровском направлении, 14 июля / © Deepstatemap

В свою очередь, в американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что наступление на Покровск, россияне начали еще в прошлом году, поэтому они будут продолжать пытаться захватить его.

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Более того, аналитики отмечают, что армия РФ изменила свою тактику и для достижения своей цели будут пытаться обойти с запада укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.

А именно, россияне переориентируют свое наступление на район севернее Покровска — в сторону Доброполья.

В то же время, военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Россия сосредоточила под Покровском 110 тысяч военных, пытаясь охватить город с востока. Несмотря на преимущество в живой силе, наступательные действия не имеют успеха из-за больших потерь окупантов.

Грабский отметил, что непосредственной угрозы оцепления Покровска пока нет, но предупредил о возможности нового российского наступления после оперативной паузы.

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Создание буферной зоны и наступление на Сумщину

Создание «буферной зоны» вглубь на 15–20 км в Сумской и Харьковской областях для защиты российской территории и усложнения украинских контратак также является одной из целей врага.

Ситуация на Сумщине по состоянию на 14 июля / © Deepstatemap

В случае успеха в этих направлениях возможно расширение наступления на Запорожскую и Херсонскую области.

В частности, о создании «буферной зоны» на границе с Украиной заявлял Путин еще 20 мая. В частности, сообщалось, что россияне уже начали реализовывать этот план.

В свою очередь, в Сумской области враг действует диверсионно-штурмовыми группами, пытаясь прорвать оборону ВСУ. Однако 53-тысячная российская группировка на Сумском направлении не смогла совершить прорыв.

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О приостановлении российских войск 26 июня сообщал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Продвижение российских войск в приграничные Сумщины остановлено», — заявил главком ВСУ.

Военные заявляют, что продвижение врага не остановилось, а только замедлилось.

Командир отделения 24-го штурмового батальона «Айдар» Станислав Бунятов «Осман» отмечает, что оккупанти знают о слабых местах одного из подразделений ВСУ, недавно зашедшего на Сумское направление, и пользуются этим.

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Потому, по словам военного корреспондента Богдана Мирошникова, о стабилизации на этом направлении фронта говорить рано.

Масштабное наступление России летом 2025 года

По данным издания BILD, Кремль готовит новое наступление на Украину к концу лета, усиливая авиаудары для уничтожения ПВО.

Там отмечают, что российские атаки становятся более интенсивными, а Путин требует контроля над четырьмя областями и Крымом, выдвигая неприемлемые условия мира. Он использует снижение внимания мира к войне, что приводит к постоянным обстрелам.

Карта нового вероятного наступления РФ BILD

BILD отмечает, что Россия активно ищет поддержки, в частности в Северной Корее. Речь идет о вероятной замене 30 тысяч российских пограничников северокорейскими военными.

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По сообщениям пропагандистских СМИ, главнокомандующий российской армией уже представил Путину план наступления, который должен охватить не только оккупированные территории, но и новые регионы.

Источники BILD подтверждают, что Путин не заинтересован в подлинных переговорах, о чем свидетельствуют его ультимативные требования.

Чего ждать Украине в ближайшее время

Руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко опроверг информацию издания BILD. Он отметил, что россияне пытаются наступать и давить на Украину еще с прошлого года.

Коваленко утверждает, что «новых наступлений» как таковых нет.

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руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПИ) при СНБО Андрей Коваленко / © из соцсетей

«Есть вбрасывание резервов, изменение тактики, попытки заходить штурмовыми группами в приграничья, навязывать бои, бросать резервы на Востоке и так далее. Включая удары по тылу как раз потому, что задачи на фронте, которые ставил Путин, еще с прошлого года провалены и армия РФ просто пытается давить количеством, чтобы ползти», — отметил руководитель ЦПИ.

В свою очередь, аналитики отмечают, что Москва не намерена прекращать войну и стремится полностью подчинить Украину, а также навязать Западу новую архитектуру безопасности в Европе.

В то же время, в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт Алексей Гетьман прогнозирует, что вероятное наступление россиян может быть при условии, если Путин может усилить наступление, но путем того, что положит еще больше личного состава.

Военный эксперт Алексей Гетьман / © ТСН.ua

«Мясные штурмы» предположить можно, они усилились по всем направлениям. Тем самым Путин подтверждает свои слова. К примеру, попытка российской ДРГ зайти в Днепропетровскую область. Но с военной точки зрения имеющимися силами и средствами Путин не способен достичь существенных преимуществ. Будь способен, то уже сделал бы», — сказал эксперт.

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Гетман отметил, что сейчас усиливается наступление на южном и Покровском направлении.

«Существенный прорыв невозможно совершить благодаря малым группам, это возможно сделать с помощью авиации и бронированной техники Другая тактика боя», — пояснил эксперт.

Военный аналитик Гетман объясняет, что наступление России окончательно провалится в день Ч — когда на фронте начнутся затяжные дожди. Погода станет решающим фактором, который остановит наступление. Он делает такой вывод на основе своего опыта боев на Донбассе.

Кроме того ранее сообщалось, что США готовят новый военный пакет для Украины. В него может войти как оборонительное, так и наступательное оружие. Кроме того, американский президент Дональд Трамп сообщил о выделении для Киева 17 Patriot.

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Такое решение в Вашингтоне приняли на фоне ужесточения атак РФ и личного разочарования американского президента в Путине.

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