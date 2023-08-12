Путин хочет мирных переговоров, но есть нюанс — эск-глава Службы внешней разведки

Президент Российской Федерации Владимир Путин на самом деле хочет мирных переговоров, но на своих условиях, которые неприемлемы для Украины.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал бывший глава Службы внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Он напомнил, как российская пропаганда пытается через любые площадки и любые государства продвинуть план Кремля по сохранению действующего статус-кво в Украине с оккупированными территориями в обмен на прекращение боевых действий.

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“Путин хочет переговоров, но эти переговоры ни в коем случае сегодня не могут быть приняты ни миром, ни нами. Только украинский успех [на поле боя] может сегодня повлиять на результаты любых дальнейших разговоров с Россией", — подчеркнул он.

Напомним, МИД России выступил с критикой саммита в Саудовской Аравии по мирному урегулированию войны в Украине.

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