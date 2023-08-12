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Путин хочет мирных переговоров, но есть нюанс — эск-глава Службы внешней разведки

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Путин хочет мирных переговоров, но есть нюанс — эск-глава Службы внешней разведки

Президент РФ Владимир Путин имеет свои условия по мирным переговорам / Фото: Associated Press

Условия, которые хочет предложить миру хозяин Кремля неприемлемы для Украины.

Президент Российской Федерации Владимир Путин на самом деле хочет мирных переговоров, но на своих условиях, которые неприемлемы для Украины.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал бывший глава Службы внешней разведки генерал-лейтенант Валерий Кондратюк.

Он напомнил, как российская пропаганда пытается через любые площадки и любые государства продвинуть план Кремля по сохранению действующего статус-кво в Украине с оккупированными территориями в обмен на прекращение боевых действий.

“Путин хочет переговоров, но эти переговоры ни в коем случае сегодня не могут быть приняты ни миром, ни нами. Только украинский успех [на поле боя] может сегодня повлиять на результаты любых дальнейших разговоров с Россией", — подчеркнул он.

Напомним, МИД России выступил с критикой саммита в Саудовской Аравии по мирному урегулированию войны в Украине.

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Дата публикации
Просмотры
328
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