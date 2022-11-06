"Путин хочет нас уничтожить": в правительстве назвали условие для начала переговоров с РФ

Говорить о возможности начала переговоров с Россией можно тогда, когда оккупанты покинут незаконно захваченные украинские земли.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук в интервью Corriere della Sera.

Верещук подчеркнула, что Украина не собирается идти на уступки и отдавать свои территории стране террористке, а на вопрос, когда между Украиной и РФ начнется дипломатия, ответила: "Изменение темпа может произойти только тогда, когда Россия покинет земли, на которые она вторглась".

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"Украинцы в этом четкие и единодушные: мы не будем торговать нашим народом и частью наших регионов, как в Крыму, так и на Донбассе. Путин нацелен не только на земли, не питаем иллюзий, что компромисс возможен. Путин намерен уничтожить нас как государство. Для нас это вопрос жизни или смерти", — сказала вице-премьер.

Напомним, 31 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова подождать мирных переговоров с Украиной и назвал это "доброй волей". Диктатор Путин пожаловался, потому что мол Россия о чем-то договорилась с украинской делегацией, а затем "результаты этих переговоров выбросили в корзину". Он также посетовал, что с ним никто не хочет договариваться.

Российский оппозиционер и публицист Андрей Пионтковский пояснил, что Путин отчаянно хочет переговоров, поскольку сейчас ситуация разворачивается вовсе не в его пользу.

В свою очередь, в начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности ведения переговоров с РФ, пока его президентом является Владимир Путин.

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