Путин хочет "парад победы 9 мая", независимо от состояния войны или мирных переговоров — разведка США

Путин надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.
Президент РФ Владимир Путин надеется одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве парад.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным американских чиновников, Россия пересмотрела стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.
Путину необходимо продемонстрировать "хоть какую-нибудь победу", и он надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.
"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров, – сказал представитель европейской обороны. – С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?"
Напомним, украинское ПВО стало непосильной проблемой для российских оккупантов.
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