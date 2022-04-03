Путин хочет "парад победы 9 мая", независимо от состояния войны или мирных переговоров — разведка США

Путин хочет "парад победы 9 мая", независимо от состояния войны или мирных переговоров — разведка США

Путин надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.

Президент РФ Владимир Путин надеется одержать "хоть какую-то победу" в Украине до 9 мая и устроить в Москве парад.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По данным американских чиновников, Россия пересмотрела стратегию войны в Украине, чтобы сосредоточиться на взятии под контроль Донбасса и других регионов на востоке Украины с датой 9 мая.

Путину необходимо продемонстрировать "хоть какую-нибудь победу", и он надеется взять под контроль восточный регион Украины до начала мая.

"У Путина 9 мая будет парад победы, независимо от состояния войны или мирных переговоров, – сказал представитель европейской обороны. – С другой стороны: парад победы с какими войсками и техникой?"

Напомним, украинское ПВО стало непосильной проблемой для российских оккупантов.

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