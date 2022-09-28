Путин хочет перебросить войска в Беларусь для удара по Волыни и Киеву: эксперт сказал, когда ждать "гостей"

Беларусь готовится принять большое количество российского личного состава и техники. Все потому, что президент РФ Владимир Путин планирует ударить по двум направлениям логистики в Украине.

Речь идет о Волыни и Киеве.

Об этом журналист, политический эксперт, доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил в видеообращении в Сети.

"Хорошего мало. В Беларуси началась после встречи Лукашенко с Путиным, где они не озвучили ничего серьезного, очень серьезная модернизация железной дороги, всей инфраструктуры. Это подъемные разгрузочные платформы, это маневровые локомотивы, это подъездные пути – логистика к железнодорожным узлам и реконструкция "Зябровки" – еще одного аэропорта", – проинформировал журналист.

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Он пояснил, что в Беларуси явно собираются принимать большое количество личного состава и техники.

"Все подряды ведут российские компании – не белорусы. Все подряды рассчитаны на два месяца – октябрь, ноябрь. Через два месяца вся реконструкция должна быть завершена", – добавил Сазонов.

"Это говорит о том, что "Питун" собирается опрокинуть в Беларусь большое количество живой силы и ударить по двум направлениям логистики. Это Волынь – чтобы обрезать поставки западного вооружения, и Киев – это его идеа-фикс, потому что только так можно заставить Украину вступать в переговоры", – отметил военный.

Он также сообщил, что украинская разведка получила сведения о питании прикомандированного так называемого состава. Речь идет о российском контингенте на территории Беларуси.

"Так вот, было рассчитано кормление прикомандированного состава на 36 тысяч человек, потом – на 38, – потом на 41 тысячу. Сейчас согласно сведениям, в Беларуси готовы кормить прикомандированный личный состав в количестве 170 тысяч человек", – проинформировал Сазонов.

Очевидно, что они к зиме в Белоруссии завершат реконструкцию железнодорожной инфраструктуры и аэропортов, считает эксперт.

"И зимой, когда болота станут колом и станут проходимыми для техники, следует ожидать "гостей". Генеральный штаб Украины прекрасно это понимает и "гостей" ждут", — резюмировал он.

Напомним, накануне в Минобороны Украины сообщили, что не могут исключать никаких угроз со стороны Беларуси, поэтому продолжены учения "Северный ураган".

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