Путин хочет переговоров с Зеленским "без предварительных условий": что это значит и чем ответит Украина

Президент России Владимир Путин хочет начать переговоры с Украиной о прекращении огня. В Кремле заявили о готовности договариваться "без каких-либо предварительных условий" и уже не упоминают о "денацификации и демилитаризации". Президент Украины Владимир Зеленский озвучил требования для диалога с Москвой, однако западные СМИ заметили, что украинский лидер якобы их смягчил.

ТСН.ua выяснял, как и почему Кремль сменил позиции по поводу переговоров, и чем ответили в Киеве.

У Путина говорят, что всегда хотели переговоров

Замглавы МИД России Андрей Руденко 8 ноября заявил, что в России якобы "всегда заявляли о готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине".

"С нашей стороны предварительных условий нет никаких, кроме главного условия: чтобы Украина проявила добрую волю", — заявил замглавы МИД РФ.

В конце октября президент РФ Владимир Путин пожаловался, что Киев не стремится к переговорному процессу.

"Ну, как мы можем сейчас обсуждать возможные договоренности, если с той (украинской — ред.) стороны нет даже желания с нами разговаривать. Мы подождем, может созреют какие-то необходимые условия, а наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит ", – сказал Путин 31 октября.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявляет, что "мирные предложения" РФ являются фактически ультиматумом о капитуляции.

"Прекращение огня" – остановка украинского контрнаступления, предоставление России времени восстановить ресурсы. "Переговоры" – признание ультиматумов Кремля. "Дипломатическое урегулирование" – умиротворение агрессора, потеря территорий. Может, хватит играть в эту словесную игру?" – подчеркнул Подоляк.

Пять требований Зеленского

Президент Владимир Зеленский 7 ноября назвал пять условий, при которых возможны переговоры с Кремлем:

восстановление территориальной целостности;

уважение к Уставу ООН;

возмещение всех убытков, причиненных войной;

наказание каждого военного преступника;

гарантии, что вторжение не повторится.

Американское издание Politico заметило, что президент Украины больше не говорит о невозможности переговоров с РФ, пока Путин остается у власти.

Это изменение, по словам источников издания, произошло после визита в Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Как пишет издание, чиновники США не говорили Зеленскому и его помощникам напрямую, чтобы они изменили свою позицию, но передали, что Киев должен продемонстрировать свою готовность разумно и мирно закончить войну. Якобы это покажет миру, что именно Украина, а не Россия, хочет завершить войну.

В свою очередь, советник Офиса президента Алексей Арестович подчеркнул, что Украина не будет вести переговоры с военным преступником Владимиром Путиным, поскольку соответствующее решение, в частности, было принято Советом нацбезопасности и обороны (СНБО).

"Позиция очень проста. Мы никогда не были против переговоров. Я повторю, мы не будем вести переговоры с Путиным, международным военным преступником. Мы подозреваем, что он не доживет до конца этой войны – физически или как политическая фигура. А чего с трупами вести переговоры. Насчет РФ мы не отказывались, просто у нас есть условия", — отметил он.

Зачем Москве диалог с Киевом

Советник Офиса президента Алексей Арестович на канале Freeдом напомнил, как изменилась позиция Кремля по поводу переговоров:

"Цитую РИА "Новости" — Россия готова говорить о мире и условиях прекращения кровопролития в Украине, в центре переговоров должна быть денацификация и демилитаризация Украины, заявил замглавы МИД России Руденко. Это 27 февраля, на третьи сутки боевых действий. Через 8,5 месяцев никаких предварительных условий для переговоров России нет, заявил Руденко. Пройдет еще немного времени, и МИД РФ будет умолять Украину вступить в переговоры. Они уже умоляют, но об этом не пишут".

Арестович объяснил, зачем Кремлю пауза в боевых действиях:

"Сейчас новогоднее перемирие, рождественское перемирие и всякие другие виды перемирия будут предлагать, чтобы иранские "драндулеты" (беспилотники-камикадзе — ред.) накопить, мобилизованных подтянуть, технику с хранения успеть снять и с новой силой поскакать в наступление. Дулю им с маком! Да, мы готовы к перемирию, к переговорам — выводите всех солдат до последнего, и мы немедленно садимся за стол переговоров".

Политолог Максим Джигун считает, что руководство России желает зафиксировать хоть какой-то положительный для себя результат в войне.

"Если сейчас была бы возможность фиксировать локальные успехи, которые они имеют, то в ситуации с Херсонщиной, по крайней мере, ее левобережной частью, и с Донбассом и Луганщиной они бы хотели это сделать. Но понимая, что ситуация вовсе не в их пользу, Украина требует своего. Общество украинское выдвинуло требование — возвращение к границам 1991 года и изменение формата России как государства", — говорит он.

Джигун не исключил, что Путин будет пытаться подтолкнуть Украину к переговорам шантажом.

"Единственный способ у террористического государства вроде России – это шантаж: энергетический, инфраструктурный, в виде разрушения объектов энергетической инфраструктуры в первую очередь. Недавние данные разведок украинской и международных о том, что Иран будет поставлять России баллистические ракеты, которых у них осталось совсем мало, указывает на то, что они готовятся к какому-то серьезному удару по энергетической инфраструктуре Украины. Это такой абсолютно террористический способ ведения войны. Это геноцид украинского народа по всем показателям", — подытожил он.

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что Путину нужны переговоры, чтобы отсрочить свое окончательное поражение.

"Офицеры пытаются донести до Путина реальную картину дел и объясняют, что ВС РФ на сегодняшний день потеряли наступательный потенциал полностью, а завтра они потеряют и оборонный потенциал. Даже тот миллион мобилизованных, которых Путин мечтает собрать, не будет воевать – они просто разбежатся. Путин это понимает и говорит о том, что он готов к переговорам.Это же повторяют и его чиновники — Песков, Лавров и так далее.В принципе, они даже согласны переговоры провести с нашим президентом. Раньше они его не видели вообще как сторону. Для Путина важны не смысл и содержание этих переговоров, а факт. Дело в том, что одним из условий будет временное прекращение огня, гарантирующее Путину отсрочку поражения в этой войне", — пояснил Жданов.

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