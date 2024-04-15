Путин хочет превратить Украину в "буферную зону": секретарь СНБО о "священной войне" РФ

Александр Литвиненко подчеркнул, что Запад позже может заплатить еще больше из-за войны Путина против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отступил от своих максималистских целей — "уничтожить украинское государство и превратить его в буферную зону".

Об этом он сказал в интервью The Economist.

Недавнее объявление Русской православной церковью "священной войны" против Украины лишь подчеркивает эту решительность, пишет издание.

"Это заявление, безусловно сделанное с "благословения" Кремля, было "попыткой развязать руки Путину" и санкционировать новые жесткие кампании против гражданской инфраструктуры в Харькове, Одессе, Запорожье и за их пределами", — говорит секретарь СНБО.

"Важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может быть еще хуже. Если Запад не остановит это, то позже он заплатит еще больше, к тому же своей жизнью. Помощь Украине — это не благотворительность", — подчеркнул Литвиненко.

Напомним, Литвиненко назвал условие для того, чтобы элита РФ пошла против Путина.

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