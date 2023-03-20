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Путин хочет создать структуры "полиции" на оккупированных территориях Украины из местных

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
803
Время на прочтение
1 мин
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Путин хочет создать структуры "полиции" на оккупированных территориях Украины из местных

Фото: Associated Press

Российский диктатор отдал приказ создавать структуры "полиции" с привлечением местного населения.

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости оперативно создавать структуры "полиции" на временно оккупированных территориях Украины с привлечением местного населения.

Об этом он сказал во время расширенного заседания коллегии МВД России, пишут СМП РФ.

"Прежде всего важно оперативно комплектовать в "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры МВД. При этом обязательно нужно задействовать и местные кадры, людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм", — заявил диктатор.

Напомним, российских "мобиков" на Донбассе, которые жаловались Путину, бросили на штурм – погибли почти все.

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Дата публикации
Просмотры
803
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