Путин хочет внушать страх, но боится силы — эксперт о "красных линиях" диктатора и его уязвимости

Запад оказывает Украине военную помощь с осторожностью и больше для обороны, чтобы диктатор Путин и российская общественность не могли рассматривать поставки оборонительного оружия как пересечение "красной линии" Кремля. Впрочем, для победы Украине нужно больше оружия.

Об этом пишет обозреватель Bloomberg, освещающий европейскую политику, Андреас Клют.

Автор отмечает, что для защиты Украины и народа, украинские воины должны выгнать россиян из украинских регионов, которые путинская армия незаконно захватила.

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"Поэтому на тактическом уровне разница между защитой и нападением рушится. Украина не может выиграть, а Россия не может проиграть, если украинцы не смогут противостоять россиянам", — говорится в статье.

По мнению автора, по этой причине США, Германия и другие союзники должны пойти дальше и поставить Украине основные боевые танки и другое вооружение, которое требует Киев. Но одно условие – "украинцы не должны использовать какое-либо западное оружие для контратаки на собственно Россию, и, пожалуй, должны вообще воздержаться от удара".

"Если у Кремля, с Путиным или без него, действительно есть красная линия, такое вторжение было бы ее пересечением, как предполагает российская ядерная доктрина. Однако, кроме этого, пожалуй, нет смысла так волноваться о "красных линиях" Путина. Если они вообще есть Они, скорее всего, будут напоминать что-то среднее между пурпурными каракулями и розовыми оттенками. С его КГБешным умом он мог просто блефовать, когда звенел ядерным оружием и делал другие дьявольские угрозы. Он хочет внушать страх, но боится силы. Пусть заботится о "красных линиях" Запада вместо этого", — считает Клют.

Специалист добавил, когда Путин вторгся в Украину, он предполагал, что может преодолеть ее, в то же время разделяя, шантажируя и заставляя Запад принять результат. Но по сравнению с 2014 годом, когда диктатор незаконно аннексировал украинский Крым, теперь он "видимо, понимает, был неправ во всех пунктах".

"Лучшая политика для украинцев – бороться с ним всем, что у них есть, а для Запада дать им все, что им нужно для победы", — подытожил он.

К слову, на этой неделе США, Германия и Франция сделали большой шаг вперед в оружии Украине — все трое заявили, что дадут новые виды танков. Американцы пришлют боевые бронированные машины под названием Bradleys. Немцы будут снабжать их эквивалентом под названием Marders. Французы будут поставлять аналогичные машины под названием AMX-10.

Ранее политтехнолог Тарас Загородний указывал, что бункер диктатора РФ Владимира Путина, построенный еще в советское время, имеет примерно 300-400 метров. А США имеют вооружение, которое может уничтожать бункерные сооружения глубиной до 2 тысяч метров.

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