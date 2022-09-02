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Путин хочет восстановить советскую империю, хотя неизбежно проигрывает в войне — Кислица

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Путин хочет восстановить советскую империю, хотя неизбежно проигрывает в войне — Кислица

Фото: Associated Press

Глава Кремля Путин хочет восстановить советскую империю. Однако его ожидает неизбежное поражение в войне, которое он развязал против Украины.

Путин хочет восстановить СССР, однако его ждет неизбежное поражение в войне, которую он развязал.

Об этом в интервью Guardian Trinidad & Tobago сообщил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

По его словам, РФ хочет колонизировать Украину, однако наше государство выстоит и сможет дать отпор российским оккупантам. 85% украинцев выступают против территориальных уступок России.

"Независимость Украины важна, потому что это празднование нашей свободы, но то, что мы имеем сегодня, — это нападение неоколониализма и желание Путина восстановить советскую империю. Я вижу конец войны. Военное поражение России в Украине неизбежно" — сказал Кислица.

Напомним, что Путин шантажирует мир ядерной угрозой, поскольку не получил жесткой реакции мирового сообщества.

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