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Путин хочет выселить людей без гражданства РФ с оккупированных территорий

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
4599
Время на прочтение
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Путин хочет выселить людей без гражданства РФ с оккупированных территорий

Президент РФ Владимир Путин / Фото: Associated Press

Диктатор Путин издал указ, согласно которому из оккупированных россиянами территорий могут выселять людей без гражданства РФ.

Российский фюрер Путин издал указ, разрешающий оккупантам выселять людей из их домов на захваченных армией РФ территориях.

Соответствующий документ появился на сайте Кремля.

Как отмечается, россияне могут выселять с временно оккупированных территорий людей, не получивших гражданство РФ. Путин подписал этот указ. Согласно ему, люди без гражданства становятся "иностранцами".

По мнению РФии, такие люди могут быть выдворены с захваченных территорий, если будут создавать угрозу безопасности.

Речь идет о тех, кто поддерживает "насильственное изменение" основ конституции РФ, а также планирует или финансирует "теракты или экстремистские преступления".

Напомним, после сообщений в ряде турецких СМИ о том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошло сердечное приступ, глава страны провел переговоры онлайн с диктатором Владимиром Путиным.

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Дата публикации
Просмотры
4599
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