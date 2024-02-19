Путин хочет взять 5 важных городов Украины: оккупанты сразу наступают на нескольких направлениях — NYT

Оккупанты хотят вернуть ранее утраченные территории во время контрнаступления ВСУ 2022 и 2023 годах.

По состоянию на февраль 2024 года Сухопутные войска Украины находятся в самом опасном положении с первых месяцев войны. Тем временем россияне наступают сразу на пяти направлениях: Авдеевское, Марьинское, Роботинское, Кременское и Бахмутское.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Также читайте Оккупанты активизировались по всей линии фронта: подробности от Генштаба

"На всем фронте протяженностью 1000 км Украине не хватает боеприпасов без возобновления американской военной помощи, и ей трудно пополнить собственные истощенные силы после двух лет жестоких боев", — отметили авторы издания.

Авдеевка

Информационное агентство пишет, что взятие Авдеевки " стало первой большой победой Москвы на поле боя после взятия Бахмута в мае прошлого года".

"Непонятно, насколько россияне смогут продвинуть эту борьбу за пределы Авдеевки, или насколько хорошо украинцы построили свои следующие линии обороны, но следующие большие населенные пункты, где проживают десятки тысяч мирных жителей, находятся лишь примерно в 50 км западнее", — говорится в материале.

Даже если линии стабилизируются после того, как россияне захватили город, его падение "позволит российским военным более эффективно перемещать войско и технику за линию, когда оно нажимает по другим направлениям".

Украинские военные на бронетехнике на окраине Авдеевки / Фото: Getty Images

Марьинка

Авторы издания отмечают, что с охвата Марьинки позволило бы россиянам "обратить внимание на юг и еще одну важную украинскую крепость Угледар".

"В прошлом году россияне неоднократно пытались атаковать Угледар с юга и понесли катастрофические потери, включая сокрушительное поражение в одной из крупнейших танковых битв войны. Россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка", — сказано в статье.

Украинские официальные лица заявили, что Россия содержит около 40 000 человек в соседнем районе Мариуполя , чтобы развернуть их для атак с юга.

Также читайте Задержка западной помощи Украине помогает России наступать на нескольких участках фронта — ISW

Роботино

Издание предполагает, что сейчас Россия настроена вернуть утраченное во время летнего контрнаступления ВСУ Роботино Запорожской области.

На прошлой неделе речи оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что на этом фронте российские военные сосредоточили больше войск, чем на фронте в Авдеевке.

Кременная

Сейчас РФ давит на Кременную Луганской области, чтобы вернуть города, которые она потеряла в конце 2022 года. Теперь Россия снова "начинает двигаться вперед, хотя и медленно, несмотря на яростное сопротивление Украины".

По данным западного издания, русские войска наступают в двух направлениях от города Кременная : к северу в сторону разгромленного города Купянск и на Лиман.

Спикер Сухопутных войск Илья Евлаш сообщил, что в этом районе Россия содержит около 110 000 военных.

Бахмут

Россияне возобновили "обороты" на Бахмутском направлении. Как пишет таблоид, сейчас инициатива у оккупантов.

Генерал Александр Сырский, новый командующий украинскими силами, недавно заявил, что россияне намерены прорвать их оборону вокруг Временного Яра , что даст им контролировать над командными высотами в этом районе и подвергнет город Краматорск усиленному артобстрелу.

На Бахмутском направлении, по оценкам Украины, находится около 62 тысячи российских военных.

Напомним, по данным Института изучения войны, оккупанты наступают на трех направлениях.

Читайте также: