Путин хочет "заморозить" войну: Портников объяснил сигналы о перемирии – что планирует диктатор

Газета The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, написала, что президент России Владимир Путин якобы выражает готовность к прекращению огня и переговорам с Украиной.

Украинский журналист Виталий Портников считает, что Путин на самом деле посылает сигналы о своей готовности "заморозить" войну на тех позициях, на которых сейчас находятся вооруженные силы Российской Федерации и Украины.

Путин не готов отступать ни на метр

"Российский глава, как подчеркивают представители российских политических кругов, не готов отступать ни на метр, то есть речь может идти о заморозке конфликта по условиям которого Российская Федерация сохранит полный контроль, по крайней мере, над 20% суверенной украинской территории. В американских политических кругах выражают серьезные сомнения по поводу того, что существует некий украинский политик, готовый пойти на такие договоренности с Владимиром Путиным", — считает Портников.

По словам журналиста, диктатор Владимир Путин хочет, чтобы центром таких "переговоров" была не Украина, а США. Он отметил, что сигналы президента РФ по поводу "заморозки" конфликта могут быть исключительно маневром политического лидера, ведь, как известно, Путин мастер в том, чтобы создавать конфликты между своими оппонентами.

В этой ситуации любые российские предложения могут вызвать дискуссии между западными лидерами и руководством Украины, может найтись часть западных политиков, которые будут убеждать Киев в том, что следует согласиться на такие условия, чтобы не потерять еще больше в ситуации, если западная поддержка украинская армии и государству начнет уменьшаться в 2024 году.

"Ну, и конечно, стоит помнить о ситуации президентских выборов в Соединенных Штатах. Западные политики также могут быть убеждены в том, что украинское руководство должно воспользоваться шансом на заморозку войны еще до того момента, как появится теоретическая возможность победы на таких выборах бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа", — отметил Виталий Портников.

Россия всегда нарушала любые соглашения

Как пишет журналист, в этой ситуации, конечно, всегда будет возникать вопрос: какие гарантии безопасности Запад будет готов предоставить Украине, чтобы российская агрессия против страны вскоре не повторилась, ведь сегодня Путин может считать, что ему достаточно 20% украинской территории, а завтра, как мы в этом уже неоднократно убеждались, он захочет еще 40%.

"Таким образом утверждать, что российский президент действительно желал бы прекратить войну было бы опрометчиво. Однако можно, как и американские журналисты, видеть прогресс хотя бы в том, что сейчас Путин обеспокоен прежде всего сохранением оккупированных территорий Украины, он уже не требует смены украинской власти, как говорил в феврале 2022 года, не надеется, что в Киеве возникнет марионеточное правительство, которое будет сформировано из предателей украинского государства, готовых обеспечивать политические амбиции российского руководства и предавать интересы собственного государства", — отметил Портников.

Путин начинает понимать, что не достигнет целей так называемой "СВО"

Владимир Путин хочет хотя бы удержать то, что сегодня находится под контролем его армии или хотя бы сделать вид, что эта часть "кровавой добычи" может удовлетворить его и соотечественников.

"Надо также осознавать, что и эти соотечественники согласятся с любыми условиями заморозки конфликта, которые будут продиктованы их президентом, ведь российское общество, и это также нужно осознавать, в любых дискуссиях по поводу условий прекращения российско-украинской войны есть не субъектом, а объектом политического влияния своего руководства и согласится с любыми предложенными Владимиром Путиным и российской пропагандой вариантами", — резюмировал Виталий Портников.

Напомним, Подоляк прокомментировал так называемые сигналы Кремля о "перемирии" и объяснил, почему Россия не готова проигрывать войну.

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