Путин хочет заставить Украину заплатить за удар по аэродромам: какие у него варианты

© Associated Press

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В рамках "Паутины" СБУ атаковала российскую авиацию в тысячах милях от Украины и уничтожила по меньшей мере 12 бомбардировщиков. Хотя операция стала огромным толчком для боевого духа украинцев, многие в стране готовились к ответу Москвы. Их опасения накалились, когда президент России Владимир Путин в среду заявил своему американскому коллеге Дональду Трампу, что Кремлю «придется ответить» на атаку.

Об этом пишет СNN.

Первый ответ России начался в четверг вечером в виде массированного удара дронов и ракет по Киеву и по всей стране. Министерство обороны России назвало удары "ответом" на "террористические акты" Киева. Атака была жестокой, но качественно не отличалась от того, к чему Украина привыкла за три года войны.

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Ольга, 67-летняя жительница Киева, попросившая назвать ее только имя, рассказала CNN, что если удары в четверг вечером были возмездием России, то Украина столкнется с «многими такими возмездиями — раз в месяц, даже чаще».

Реакция России на чрезвычайную операцию Украины до сих пор вызвала вопрос о способности Путина эскалировать войну и добиться возмездия, которой требовали многие его сторонники.

Аналитики говорят, что, определяя ответ России, Путин столкнулся с несколькими ограничениями. Одно из них — политическое: организовать масштабный, инновационный ответ на операцию «Паутина» походило бы на признание того, что Украина нанесла серьезный удар России — впечатление, которого Кремль пытался избежать, сказала Екатерина Степаненко, аналитик по России из Института изучения войны, аналитического центра в Вашингтоне.

На встрече с министрами правительства в среду Путин получил подробный брифинг по поводу недавних обвалов мостов в Курске и Брянске, в которых Россия обвиняет Украину. Однако, кроме упоминания министра иностранных дел Сергея Лаврова о недавних «преступных провокациях» Киева, об операции «Паутина» не упоминалось.

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В освещении российскими государственными СМИ разговора Путина с Трампом в среду мало внимания уделялось обещанию российского президента «ответить» на нападение Украины. В сообщениях же основное внимание уделялось результатам недавних мирных переговоров в Стамбуле.

Степаненко сказала, что это часть целенаправленной стратегии. "Путин пытается заставить это исчезнуть и снова скрыть эту неудачу", - сказала она CNN. Она сказала, что громкий ответ «будет противоречить стратегическим целям Кремля — заставить все это исчезнуть и замять это под ковер».

Глаз за глаз?

Путин также столкнулся с материальными ограничениями. Если раньше почти ежедневные удары России по Украине включали лишь десятки дронов, то сейчас они регулярно используют более 400. За день до операции «Паутина» в Украине, 31 мая, Россия запустила 472 дрона по Украине — рекорд за трехлетнюю войну, который был вновь превращен во время атак в воскресенье вечером, в которых было использовано 47.

«Реакция России ограничена количеством силы, которую они постоянно используют. Как узнать, действительно ли Россия отвечает? Что может быть более жестоким, чем разрушение квартир или нападение на торговые центры? Как будет выглядеть эскалация?», — сказал Уильям Альберк, бывший сотрудник НАТО по контролю над вооружениями, работающий сейчас в аналитическом центре Стимсон-Центр.

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Российские милблогеры заявили, что удары Киева по российским бомбардировщикам, способным нести ядерное оружие, оправдывают ядерный удар по Украине. Другие призвали к удару с использованием баллистической ракеты «Орешник», которую Путин представил в прошлом году и до сих пор использовал против Украины только один раз.

Хотя Путин часто хвалит свою новую ракету, ее применение ограничено, сказал Марк Галеотти, ведущий аналитик по России.

«Орешник» действительно предназначен для определенного типа целей. Он не так точен… и он не разрушает бункеры. Если вы собираетесь ее развернуть… вы хотите, чтобы у нее была цель, достойная этого названия», — сказал он CNN, имея в виду, что ракете будет трудно уничтожить ключевые производственные и центры принятия решений, которые Украина переместила глубоко под землю.

Одной из целей может быть СБУ, которая организовала операцию «Паутина», сказал он.

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Но это не то, что можно сделать быстро.

В знак того, что «возмездие» Москвы может продолжаться, Министерство обороны России заявило, что в воскресенье вечером — через неделю после атак Украины на российские аэродромы — нанесло удар по украинскому аэродрому на западе Ровенской области.

Министерство заявило, что атака была «одним из ответных ударов на террористические атаки» Киева на российские аэродромы, намекая на то, что впереди могут быть новые удары. Юрий Игнат, спикер украинских ВВС, заявил, что атака на аэродром была «одной из самых крупных, которые когда-либо осуществляла Россия». Хотя противовоздушная оборона сработала очень хорошо, он сказал, что невозможно сбить все.

Продолжение боевых действий

Хотя Путин может быть ограничен в своей способности ответить на впечатляющую операцию Украины одной из российских собственных, это может не иметь значения в поле боя, сказал Галеотти.

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«С политической точки зрения… именно украинцы демонстрируют, что они ловкие, изобретательные и эффективные, а россияне просто бандиты, которые продолжают боевые действия. Но с военной точки зрения, в некотором смысле, это нормально», – сказал он.

Украина может иметь инициативу с точки зрения заголовков и зрелищности, говорится в материале, но у России все еще есть инициатива на поле боя. Российские войска открыли новый фронт в северной Сумской области Украины и сейчас находятся всего в 12 милях от главного города. А в воскресенье Москва заявила, что ее войска впервые продвинулись в центральную украинскую область Днепропетровска после месяцев столкновений.

«Вопрос заключается в том, готов ли Путин принять какие-либо убытки, случившиеся на внутреннем фронте, именно ради его медленного истощения», — сказал Галеотти.

Альберке из Центра Стимсона сказал, что многое зависит от того, плетет ли Украина больше «паутин», или ее атака была одноразовой.

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"Тот факт, что эта операция планировалась полтора года - сколько других операций сейчас планируется уже год?" – спросил он.

Через два дня после атаки дрона СБУ Украины раскрыла еще одну операцию — свою третью попытку взорвать мост, соединяющий Россию и оккупированный Крымский полуостров. Мост через Керченский пролив не был существенно поврежден, но атака подтвердила стремление СБУ убедить Москву, что продолжение войны имеет свою цену.

Если такие «унизительные» операции продолжатся, Путин окажется под большим давлением, чтобы дать ответ, отличающийся по характеру, а не только по степени, сказал Альберке.

«Путин – такое существо политики силовой власти. Кремль будет искать другие способы нанести ответный удар, чтобы показать российскому народу, что Путин — замечательный президент военного времени, который наносит ужасный вред своему врагу, а не жертва этих впечатляющих украинских атак», — заключил он.

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Напомним, 1 июня 2025 года Служба безопасности Украины провела операцию «Паутина», в рамках которой была поражена российская стратегическая авиация. По оценкам западных экспертов и аналитических центров, включая НАТО и NBC News, достоверно подтверждено уничтожение не менее 10–13 самолетов. Спутниковые снимки компаний Planet Labs и Maxar указывают на серьезные повреждения авиабаз "Белая" в Иркутской области и "Оленья" на севере России - объектов, расположенных в 1200-2500 км от Украины.

Через несколько дней, 3 июня, был нанесен удар по Крымскому мосту. Это третья атака за время полномасштабной войны.

Более того, по мнению Петра Гаращука, генерал-майора в отставке, украинские спецслужбы готовят новые операции против РФ. В ближайшее время произойдет то, что удивит мир.

«Я не хочу раскрывать здесь тайны, о которых я знаю, о работе наших спецслужб. Но я глубоко убежден, что в планах работы наших спецслужб есть еще другие, более важные планы, которые предстоят в ближайшее время. Мир будет удивлен», - подчеркнул он.

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Гаращук убежден, что, несмотря на попытки РФ захватить все территории Украины, это невыполнимо. Они не могут победить наших воинов и украинского населения.