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- Война
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Путин "хочет завершить СВО" при одном условии: сколько на это понадобится денег армии РФ
Кремлевский диктатор раскрыл, сколько гошей тратит на войну против Украины.
Во время выступления перед журналистами в пятницу, 27 июня, кремлевский диктатор Владимир Путин затронул вопросы цели так называемой «спецоперации» в Украине и финансовых вливаний в военную сферу.
Заявления диктатора обнародовали российские пропагандистские СМИ.
Путин заявил, что Российская Федерация стремится завершить "СВО" с "нужным для себя результатом". Он также подчеркнул, что государство планирует свой бюджет с учетом достижения этой цели.
«Расходы РФ рассчитаны под успешное завершение СВО», — подчеркнул диктатор.
По словам Путина, Россия тратит на военные нужды 13,5 триллиона рублей из общего ВВП РФ в 223 триллиона рублей.
Напомним, кремлевский диктатор не жалеет денег на ублажение собственных имперских амбиций. По информации президента Зеленского, за три года полномасштабной войны Россия потратила на войну против Украины примерно 1 трлн долларов США.
Нынешний бюджет Путина на войну составляет колоссальные 6,2% национального ВВП . Это примерно уровень военных диктатур Африканских стран, хотя суммы, конечно, значительно больше. Следует отметить, что 40% военных расходов запланировано пойдут на силовиков.