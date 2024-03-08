"Путин хотел меньше, а получил больше": Канада "потролила" Россию из-за вступления Швеции в НАТО

Минобороны Канады считает, что вступление Швеции в НАТО укрепило Альянс.

Россия не может сдержать расширения Североатлантического союза. Это доказало обретение Швецией полноправного членства в НАТО.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр обороны Канады Билл Блэр.

По его словам, обретение Швецией полноправного членства в НАТО — это четкий сигнал главе Кремля Путину.

"Вступление Швеции в НАТО укрепило Североатлантический союз. Он также послал Путину четкий сигнал: он хотел меньше НАТО, а получает больше", — заявил Блэр.

Он также добавил, что с нетерпением ожидает присоединения шведских военных к возглавляющей Канадой многонациональной боевой группе НАТО в Латвии.

Напомним, что Швеция официально стала членом НАТО.

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