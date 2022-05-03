"Путин хотел владеть Киевом, но я приезжал и увидел, кто настоящие хозяева Украины" – Джонсон

Российский диктатор Путин, начавший войну против Украины, хотел захватить Киев, но потерпел поражение.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что путинской России не удастся захватить Киев. По его словам, он приезжал в столицу и убедился в том, кто – настоящий лидер в Украине.
Об этом Джонсон заявил время онлайн-выступления перед Верховной Радой Украины 3 мая.
"Путин хотел владеть Киевом, но я приезжал и увидел, кто настоящие хозяева страны, города, они сопровождали меня ", — высказался Джонсон.
Напомним, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что украинцы доказали свою несгибаемость в борьбе с российскими оккупационными войсками.
Как сообщалось, Великобритания предоставит Украине военную помощь на 375 миллионов долларов.
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