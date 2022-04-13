Путин и его армия меняют свою стратегию - Зеленский

Путин и его армия меняют свою стратегию - Зеленский

Президент Украины сообщил об усилении давления на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь, со стороны оккупантов.

Путин и его армия изменяют свою стратегию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 13 апреля.

"Разные эксперты говорили, что Украина не продержится больше недели, если Россия вторгнется. Нам не только удалось остановить российскую армию – мы их откинули! Но наша война еще далеко не окончена. Это был только первый раунд", — подчеркнул он.

Президент Украины сообщил об усилении давления на Харьков и весь Донбасс со стороны оккупантов.

"Путин и его армия меняют свою стратегию. Они усиливают свои войска, чтобы еще сильнее надавить на Харьков и весь Донбасс, включая Мариуполь", — подытожил Зеленский.

Напомним, президент России Путин пытается стянуть на Донбасс силы, которые по численности в пять раз будут превышать расположенные там украинские войска.

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