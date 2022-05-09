"Путин и его генералы отражают фашизм и тиранию" — минобороны Великобритании

"Путин и его генералы отражают фашизм и тиранию" — минобороны Великобритании

Президент РФ Владимир Путин и его ближайшее окружение, генералы отражают фашизм и тиранию 70-летней давности.

Путин опозорил историю не только своей страны.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, пишет The Guardian.

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"Их неспровоцированное и незаконное вторжение в Украину, нападения на невинных граждан и их дома, а также массовые зверства, в том числе умышленные против женщин и детей, разрушают память о прошлых жертвах и когда-то гордой мировой репутации России", — сказал Уоллес.

По мнению министра, российские генералы в парадных мундирах с многочисленными медалями выглядят абсурдно – из-за своей полной причастности к похищению Путиным гордой истории их предков, которые давали отпор фашизму и жертвовали собой ради высшей цели.

Профессиональные солдаты, считает он, также должны быть поражены поведением российской армии, которая бомбит мирных жителей, не в состоянии достичь своих военных целей.

"Они не только причастны к незаконному вторжению и военным преступлениям, но и их верхушка потерпела неудачу в своих собственных рядах настолько, что должна быть передана в военный суд", — добавил он.

Ранее стало известно, что в ФСБ России провели "чистку" среди кадров, ответственных за разведку и аналитику по ситуации в Украине.

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