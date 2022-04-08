"Путин и Лавров должны ответить перед военным трибуналом" – президент Германии

Президент Германии Штайнмайер призвал привлечь Путина к трибуналу.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Путин и Лавров должны ответить за кровавые преступления в Украине перед военным трибуналом.
Он подчеркнул, что ответить должны те, кто несет политическую ответственность.
Об этом он сказал в интервью немецкому журналу Der Spiegel.
"Любой кто несет ответственность за эти преступления должен будет ответить. В том числе солдаты, военные начальники. И, конечно же, те, кто несет политическую ответственность", — сказал он.
Он также отметил, что произошедшее в Буче нельзя оставить без наказания причастных к этому.
"Фотографии из Бучи ужасны, я их едва выношу, сердце разрывается. Они еще раз показывают, что означает преступное нападение России на Украину, какие страдания и смерть оно несет".
Напомним, Штайнмайер заявил, что нормализации отношений с РФ не будет и назвал Путина "бункерным разжигателем войны".
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